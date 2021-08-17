Будут болеть за Шахтер. Братья Суркисы посетят матч с Монако

Сегодня, 17 августа «Шахтер» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Монако». Матч посетит президент «Динамо» Киев Игорь Суркис и его родной брат Григорий.

Оба сейчас отдыхают в Монако, и получили приглашение на игру от князя Альбера II, который предложил им вместе посмотреть матч в ВИП-ложе. Братья Суркисы отказались, поскольку это было бы демонстрацией того, что они болеют в этом матче за «Монако».

При этом Игорь и Григорий Суркисы матч все же посетят, но будут находиться не в одной ложе с князем Альбером II.

Матч «Монако» - «Шахтер» начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).