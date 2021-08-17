Будут болеть за Шахтер. Братья Суркисы посетят матч с Монако

Игорь и Григорий Суркис будут присутствовать на стадионе в Монако

  • 17.08.2021 19:44
  • 3366 просмотров
  • 77 комментариев
Будут болеть за Шахтер. Братья Суркисы посетят матч с Монако
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Сегодня, 17 августа «Шахтер» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Монако». Матч посетит президент «Динамо» Киев Игорь Суркис и его родной брат Григорий.

Оба сейчас отдыхают в Монако, и получили приглашение на игру от князя Альбера II, который предложил им вместе посмотреть матч в ВИП-ложе. Братья Суркисы отказались, поскольку это было бы демонстрацией того, что они болеют в этом матче за «Монако».

При этом Игорь и Григорий Суркисы матч все же посетят, но будут находиться не в одной ложе с князем Альбером II.

Матч «Монако» - «Шахтер» начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 21:05
    0
    RomanEnakievo, 17.08.2021 21:01
    Какой-то вымышленный тобой канал может и показывал....Раз ты такой знаток футбола начала 2000-х, то ты не можешь не знать, какой канал первым начал в Украине показывать СериюА. Тогда все фанатели от Шевы и не пропускали матчи. Так что за канал? Если ты тогда смотрел футбол, то просто не можешь этого не знать.
    Что значёт просто не могу этого не знать? Да я смотрел тогда серию А и Шеву, но не помню на каком канале. Может такое быть или не может что забыл какой канал это был спустя 21 год? Но что-то мне кажется что это был канал СТБ, какое то смутное воспоминание такое есть
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 21:02
    +2
    Может просто в казино. Че сразу болеть за Шахтер ?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 21:01
    -1
    New Zealander, 17.08.2021 20:57
    Ты нормальный вообще? Еврокубки тоже не показывали? Мой первый матч как помню сейчас был это Шахтёр - Славия Прага 2000й год. Матчи чемпионата начал смотреть чуть позже. Не знаю был ли уже тогда телеканал Украина или не было, но какой-то из каналов время от времени транслировал матчи Шахты
    Какой-то вымышленный тобой канал может и показывал....Раз ты такой знаток футбола начала 2000-х, то ты не можешь не знать, какой канал первым начал в Украине показывать СериюА. Тогда все фанатели от Шевы и не пропускали матчи. Так что за канал? Если ты тогда смотрел футбол, то просто не можешь этого не знать.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 20:57
    0
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:53
    Этот сказочник хоть бы историю какую-нибудь придумал, типо у него спутниковая тарелка была. Но нет, он 20 лет назад все матчи шахтера по центральным каналам смотрел, ещё и типо находясь в Закарпатье. Давно такого прикола не слышал.
    Ты нормальный вообще? Еврокубки тоже не показывали? Мой первый матч как помню сейчас был это Шахтёр - Славия Прага 2000й год. Матчи чемпионата начал смотреть чуть позже. Не знаю был ли уже тогда телеканал Украина или не было, но какой-то из каналов время от времени транслировал матчи Шахты
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:56
    -1
    Frankov11, 17.08.2021 20:55
    Он к Енакиево имеет такое же отношение, как ты к балету,а вообще он из лахты-2.
    Ссылка
    Frankov11
    Frankov11, 17.08.2021 20:55
    0
    mayakovskiy1, 17.08.2021 20:43
    ахаха)) Ты балаболка. Причем жалкая. Даже Шахтер выигрывал в ЛЧ с большей разницей. Батэ -Шахтер 0-7, Шахтер -Батэ 5-0. Обтекай там чучело енакиевское)))
    Он к Енакиево имеет такое же отношение, как ты к балету,а вообще он из лахты-2.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:53
    -1
    Phoenix, 17.08.2021 20:50
    Он не знает что такое ут-1. Ты его загнал в ступор))
    Этот сказочник хоть бы историю какую-нибудь придумал, типо у него спутниковая тарелка была. Но нет, он 20 лет назад все матчи шахтера по центральным каналам смотрел, ещё и типо находясь в Закарпатье. Давно такого прикола не слышал.
    Ссылка
    Phoenix
    Phoenix, 17.08.2021 20:50
    +2
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:48
    Какой нафиг центральный канал? Футбол только по УТ-1 показывали. Все матчи Динамо, и оооочень иногда, раз в месяц могли ещё кого-то показать. А матчи других команд транслировали по региональным каналам, типо ДонбассТВ
    Он не знает что такое ут-1. Ты его загнал в ступор))
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:48
    0
    New Zealander, 17.08.2021 20:42
    Уже не помню где я смотрел так как 100 лет прошло. Но на каком-то из украинских центральных каналов. На нашем закарпатском канале "Тиса1" точно не показывали матчи Шахтера
    Какой нафиг центральный канал? Футбол только по УТ-1 показывали. Все матчи Динамо, и оооочень иногда, раз в месяц могли ещё кого-то показать. А матчи других команд транслировали по региональным каналам, типо ДонбассТВ
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 17.08.2021 20:43
    -2
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:20
    0-7 от Баварии - рекорд в истории плей-офф ЛЧ. 0-10 от Боруссии - рекорд с истории ЛЧ по сумме двух матчей. Капец вы рекордсмены
    ахаха)) Ты балаболка. Причем жалкая. Даже Шахтер выигрывал в ЛЧ с большей разницей. Батэ -Шахтер 0-7, Шахтер -Батэ 5-0. Обтекай там чучело енакиевское)))
    Ссылка
    Phoenix
    Phoenix, 17.08.2021 20:43
    +2
    Phoenix, 17.08.2021 20:42
    Почему ты такой дурачек? Давай тогда по последнему сезону только говорить!
    И закончится всё тем, что кроты вообще не играют у себя дома, а только где примут. Герои!!!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 20:42
    -3
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:39
    А где ты в то время матчи шахтера смотрел, если по УТ-1 только матчи Динамо Киев показывали? А матчи других команд транслировали региональные каналы, типо ДонбассТВ
    Уже не помню где я смотрел так как 100 лет прошло. Но на каком-то из украинских центральных каналов. На нашем закарпатском канале "Тиса1" точно не показывали матчи Шахтера
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:42
    +1
    New Zealander, 17.08.2021 20:41
    А Шахтёр Бате не побеждал 0:7 в группе ЛЧ? А Жилина Олимпику не 7:0 проиграла в группе?
    При чем тут группа? У негров самое крупное поражение в истории плей-офф ЛЧ. Ну ты и тугой
    Ссылка
    Phoenix
    Phoenix, 17.08.2021 20:42
    +1
    mAks_7777, 17.08.2021 20:36
    Рекорд за Шахтёрам конечно на выезде 0-7 бате обыграл ,, А вы разпятилетние забыли уже когда вообще уже обыгрывали кого-то ,не реал в 99 в 20 веке и все,а шахтер его в том году два раза обыграл
    Почему ты такой дурачек? Давай тогда по последнему сезону только говорить!
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 17.08.2021 20:41
    +2
    New Zealander, 17.08.2021 20:37
    Тебе трудно понять но мне тогда было 12 лет только. На то время я болел за ДК всего лишь 1 год. И в детской психологии перешёл вот такой вот переход. Эсли бы я был постарше то наверное ничего бы не поменялось и сейчас тоже не поменяется уже ничего после стольких лет любви к одной команде.
    Ааа, так ты ещё и малолетняя проститутка!!!! Крутые у кротов болелы...
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 20:41
    -4
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:38
    Любитель фразы #какаяразница? Разница в том, что в группе рекорд 0-8, а в плей-офф 0-7 и он навека за неграми днонецкими останется
    А Шахтёр Бате не побеждал 0:7 в группе ЛЧ? А Жилина Олимпику не 7:0 проиграла в группе?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:39
    +2
    New Zealander, 17.08.2021 20:37
    Тебе трудно понять но мне тогда было 12 лет только. На то время я болел за ДК всего лишь 1 год. И в детской психологии перешёл вот такой вот переход. Эсли бы я был постарше то наверное ничего бы не поменялось и сейчас тоже не поменяется уже ничего после стольких лет любви к одной команде.
    А где ты в то время матчи шахтера смотрел, если по УТ-1 только матчи Динамо Киев показывали? А матчи других команд транслировали региональные каналы, типо ДонбассТВ
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 17.08.2021 20:39
    +3
    mAks_7777, 17.08.2021 20:31
    Тебе в подвал таблетки не завезли ещё разпятилетний днонамоец ?
    mAks четыре семёрки тебе в ж**у, не изголяйся, тебя всё равно сегодня забанят...
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 20:39
    -4
    Phoenix, 17.08.2021 20:34
    Ты? За Динамо болел? Теперь за Шахтёр? Наверное раньше жил в Донецке, теперь перебежал в Киев? Зачем такие болельщики ДК? Такие гон.оны пускай за углекопов болеют!
    Так мне 12 лет тогда было и я только 1 год как начал футбол смотреть тогда. Поэтому и все поменялось в тот момент когда появился на горизонте вкусный футбол от Шахтёра
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 20:38
    +1
    Любитель фразы #какаяразница? Разница в том, что в группе рекорд 0-8, а в плей-офф 0-7 и он навека за неграми днонецкими останется
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности