Брайан РИАСКОС: «Знал, что в Металлисте легко не будет»

Колумбийский форвард рассказал о выступлениях за харьковскую команду

  • 17.08.2021 17:55
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Брайан РИАСКОС: «Знал, что в Металлисте легко не будет»
© ФК Металлист. Брайан Риаскос

Колумбийский нападающий Брайан Риаскос в своем четвертом официальном матче за «Металлист» оформил свой первый дубль в Украине, который принес команде выездную победу над «Олимпиком» (2:1). ПФЛ отметила старания футболиста, признав его лучшим игроком 4-го тура Первой лиги.

— Брайан, накануне стало известно, что ПФЛ признала тебя лучшим игроком 4-го тура в Первой лиге. Насколько важным для тебя является это звание?
— Всегда приятно слышать, что твоя работа не осталась незамеченной. К сожалению, в первых трех матчах у меня не получилось забить, хотя стараюсь показывать красивый футбол в каждой игре. Конечно, очень приятно отметиться дублем и после этого узнать, что ты — лучший игрок тура. Это мотивация и для меня, и для команды. В следующем матче тоже постараюсь побороться за звание игрока тура.

— В дебюте поединка с «Олимпиком» харьковская команда была активнее, но никак не могла воплотить преимущество в забитый мяч. Причина в организованной игре соперника или почему не получалось?
— Мы неделю готовились и знали, что «Олимпик» — хороший соперник. Эта команда демонстрирует содержательную игру — и в обороне, и в нападении. Мы сделали ставку на позиционные атаки, их преимущество было в контрвыпадах. Так и получилось: мы контролировали мяч на чужой половине поля, а они отвечали контратаками. Наши защитники часто играли один в один, поэтому в первом тайме у хозяев порой было больше моментов. Но когда мы повели в счете, стало легче. После нашего гола «Олимпик» уже не создавал моменты, у нас же были шансы забить второй мяч еще в первом тайме.

— Незадолго до перерыва «Металлист» не реализовал пенальти. Как думаешь, если бы забили, во втором тайме было бы полегче?
— Конечно. Против таких команд, как «Олимпик», когда создаешь моменты, пусть даже один, два, три, надо реализовывать все. Потому что они тоже могут забить, и тогда будет трудно ответить вторым голом. Когда ты не забиваешь с пенальти, это всегда воодушевляет соперника. А если бы еще и мне не удалось забить — была бы ничья, тогда во втором тайме было бы еще тяжелее. А то, что не реализовали пенальти... Это футбол, нужно быть готовым к таким моментам. Слава богу, во втором тайме мы забили и победили — 2:1.

— Можно ли сказать, что гол соперника, который позволил «Олимпику» сравнять счет, еще больше мотивировал команду, добавил ей спортивной злости?
— Именно так. Когда ты пропускаешь, мотивация всегда становится еще больше. Или, например, когда ты играешь дома и сравниваешь счет, тоже хочется забить еще. Соперник также имел несколько хороших моментов, но, к счастью, матч завершился нашей победой.

— Победным стал твой гол с пенальти на 82-й минуте. Кто решил, что этот 11-метровый будешь бить именно ты?
— Перед игрой мы знали, кто пробивает пенальти. Я был одним из тех, кто значился в этом списке. Без разницы, кто именно взял бы на себя эту миссию, главное — быть уверенным в себе. Я подошел к Виталию (игравшему в этом матче с капитанской повязкой Федориву. — Прим. ред.), он дал добро, я взял мяч и забил. Это радость для всех.

— Поделишься эмоциями от дебютных голов за «Металлист»?
— Нападающему всегда приятно забивать. Он всегда должен и хочет это делать. Первые голы в новой команде всегда приятны — я ждал этого три тура. Слава богу, что забил первый мяч, а затем — второй. Сразу два гола — это очень приятно. Надеюсь, продолжу забивать в следующих матчах. Чем больше — тем лучше.

— Как проходит твоя адаптация в «Металлисте»?
— Изначально знал, что легко не будет. На новом месте всегда непросто. Конечно, потихоньку адаптируюсь к стилю команды: как надо атаковать, как обороняться. С каждой игрой все больше осваиваюсь. Самое главное — это коллектив. Команда всегда помогает — и на тренировках, и в играх. В каждом матче показываю свой стиль, а адаптация — это уже второй вопрос.

— А какие в целом впечатления от турнира Первой лиги? Может, столкнулся с чем-то новым для себя, чего раньше не видел?
— Конечно, сразу ощутил разницу. В Португалии, откуда я приехал, больше играют с мячом, не так агрессивно. Здесь иначе, футбол не такой техничный. Впрочем, главный тренер и ребята предупреждали, что легко не будет: надо уметь как атаковать, так и обороняться. Для меня несколько необычно, но надо привыкать играть и с мячом, и без мяча. Главное — показывать красивый футбол.

— Следующий соперник в чемпионате — «Оболонь». Так же, как и «Металлист», она в этом сезоне еще не проигрывала. Какие ожидания от матча с этой командой?
— Как всегда, не может быть другого результата, кроме победы. Тем более мы играем дома, при своих болельщиках. Надо показать красивый футбол. Без разницы, против кого мы играем и какие у соперника результаты. Главное — победить и порадовать наших зрителей.

— В гостях ты уже отметился голами. Теперь надо в Харькове.
— Конечно. Буду стараться забить и в домашней игре!

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Источник — ФК Металлист

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