В среду, 18-го августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.
«Ингулец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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