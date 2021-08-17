В среду, 18-го августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.

«Ингулец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Динамо».