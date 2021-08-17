Андрей РУСОЛ: «Во всех моментах Монзуль приняла правильные решения»

Исполнительный директор «Днепра-1» поделился мнением о работе арбитра в матче с «Десной» (1:2)

  • 17.08.2021 16:49
  • 896 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей РУСОЛ: «Во всех моментах Монзуль приняла правильные решения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол высоко оценил работу арбитра Катерины Монзуль в матче УПЛ с «Десной» (1:2).

«По поводу решений Монзуль, то сегодня (в понедельник, 16 августа — прим. ред.) пересмотрели еще раз матч и попытались проанализировать его еще раз без эмоций, все стороны и моменты, которые тревожили после финального свистка.

Очень много было звонков и дискуссий с людьми из судейского корпуса, которые раньше работали на матчах. Проверяли и изменения в регламенте.

И не знаю — к сожалению или к счастью — во всех спорных моментах Монзуль приняла правильные решения. Там, где нам казалось, что была несправедливость, она действовала по букве закона.

Другой момент — как это воспринималось футболистами на поле. В моменты, когда эмоции зашкаливали. Но, повторюсь, судейство в этом матче было очень качественным даже в очень сложные моменты», — отметил Русол.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    aleks8-48, 17.08.2021 18:01
    0
    cucumber, 17.08.2021 17:34
    Браво! Русол - красавчик! А то почитав, что Пихаленок уже после матча еще наговорил, когда эмоции уже не были такими сильными, я уже подумал что он так и не понял где его косяк, и там поможет только психотерапевт.
    Ось, у чому завжди відрізнявся Дніпро! Ви можете собі уявити, що з подібними заявою і вибаченнями виступив би один з керівників Шахтаря, Динамо або Металіста? Це навіть в найстрашніших фантазіях уявити неможливо. Вчіться.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 17.08.2021 18:01
    0
    cucumber, 17.08.2021 17:56
    а кто директор по допингу? это кто то из россиян? я просто не слежу. Мельдоний?
    Это хорват, такой тебе намек
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.08.2021 17:56
    0
    avk2307, 17.08.2021 17:41
    Молодец, по делу , без выдумок и домыслов. Вот с кого директору по допингу из известного клуба надо брать пример...
    а кто директор по допингу? это кто то из россиян? я просто не слежу. Мельдоний?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 17.08.2021 17:41
    +4
    cucumber, 17.08.2021 17:34
    Браво! Русол - красавчик! А то почитав, что Пихаленок уже после матча еще наговорил, когда эмоции уже не были такими сильными, я уже подумал что он так и не понял где его косяк, и там поможет только психотерапевт.
    Молодец, по делу , без выдумок и домыслов. Вот с кого директору по допингу из известного клуба надо брать пример...
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.08.2021 17:34
    +3
    Браво! Русол - красавчик! А то почитав, что Пихаленок уже после матча еще наговорил, когда эмоции уже не были такими сильными, я уже подумал что он так и не понял где его косяк, и там поможет только психотерапевт.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 17.08.2021 17:02
    +2
    Ссылка
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