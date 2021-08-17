Андрей РУСОЛ: «Во всех моментах Монзуль приняла правильные решения»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол высоко оценил работу арбитра Катерины Монзуль в матче УПЛ с «Десной» (1:2).

«По поводу решений Монзуль, то сегодня (в понедельник, 16 августа — прим. ред.) пересмотрели еще раз матч и попытались проанализировать его еще раз без эмоций, все стороны и моменты, которые тревожили после финального свистка.

Очень много было звонков и дискуссий с людьми из судейского корпуса, которые раньше работали на матчах. Проверяли и изменения в регламенте.

И не знаю — к сожалению или к счастью — во всех спорных моментах Монзуль приняла правильные решения. Там, где нам казалось, что была несправедливость, она действовала по букве закона.

Другой момент — как это воспринималось футболистами на поле. В моменты, когда эмоции зашкаливали. Но, повторюсь, судейство в этом матче было очень качественным даже в очень сложные моменты», — отметил Русол.