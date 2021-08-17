ВИДЕО. Как Ярмоленко отдал две результативные передачи в матче с Арсеналом

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в поединке команды U-23 против лондонского «Арсенала» U-23 (6:1).
Ярмоленко отметился результативными передачами на 13-й и 68-й минутах встречи.
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Источник — YouTube
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