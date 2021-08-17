ВИДЕО. Как Ярмоленко отдал две результативные передачи в матче с Арсеналом

Украинский вингер принял участие в поединке за «Вест Хэм» U-23

  • 17.08.2021 16:31
  • 4614 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Как Ярмоленко отдал две результативные передачи в матче с Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в поединке команды U-23 против лондонского «Арсенала» U-23 (6:1).

Ярмоленко отметился результативными передачами на 13-й и 68-й минутах встречи.

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Источник — YouTube

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 17.08.2021 17:40
    -1
    Так ему за играющего тренера оказывается платят. Ну и хорошо.
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    Archie FireLion
    Archie FireLion, 17.08.2021 17:30
    +3
    U-23 - все ещё молодой и перспективный.
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    Trollface
    Trollface, 17.08.2021 17:27
    0
    Ничего я не увидел, но информация существует.
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    Андрій Гардзіль
    Андрій Гардзіль, 17.08.2021 17:21
    0
    Краще я б це не знав.
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    Work W1901
    Work W1901, 17.08.2021 17:15
    +3
    як це не прикро, але перший то не пас взагалі, а невдала спроба прокинути
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    футфан
    футфан, 17.08.2021 17:03
    +5
    Так він же з U-33
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