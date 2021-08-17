Ярмоленко отдал два голевых паса за молодежку Вест Хэма против Арсенала

Украинский форвард Андрей Ярмоленко сыграл 16 августа за молодежную команду «Вест Хэм» U-23 в матче против «Арсенала» U-23 в Лиге профессионального развития Англии.

Молодежка «Вест Хэма» в своей первой игре сезона разгромила лондонский «Арсенал» (6:1) и возглавила турнирную таблицу.

Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Андрей отдал две голевые передачи на 13-й и 68-й минутах. Также за молодежку играли игроки основы Мануэль Лансини и Артур Масуаку.

Днем ранее в АПЛ «Вест Хэм» переиграл на выезде «Ньюкасл» (4:2), и Ярмоленко вышел на замену в концовке матча.