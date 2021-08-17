Ярмоленко отдал два голевых паса за молодежку Вест Хэма против Арсенала

Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту

  • 17.08.2021 00:10
  • 703 просмотра
  • 3 комментария
Ярмоленко отдал два голевых паса за молодежку Вест Хэма против Арсенала
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский форвард Андрей Ярмоленко сыграл 16 августа за молодежную команду «Вест Хэм» U-23 в матче против «Арсенала» U-23 в Лиге профессионального развития Англии.

Молодежка «Вест Хэма» в своей первой игре сезона разгромила лондонский «Арсенал» (6:1) и возглавила турнирную таблицу.

Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Андрей отдал две голевые передачи на 13-й и 68-й минутах. Также за молодежку играли игроки основы Мануэль Лансини и Артур Масуаку.

Днем ранее в АПЛ «Вест Хэм» переиграл на выезде «Ньюкасл» (4:2), и Ярмоленко вышел на замену в концовке матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Lion
    online
    Lion, 17.08.2021 01:11
    0
    Наигруют на перспективу......
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 17.08.2021 00:43
    0
    Треба ж якось 6 млн відпрацьовувати)))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.08.2021 00:32
    +3
    После Евро 2020 пошёл на повишение.😀
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности