Ярмоленко отдал два голевых паса за молодежку Вест Хэма против Арсенала

Украинский форвард Андрей Ярмоленко сыграл 16 августа за молодежную команду «Вест Хэм» U-23 в матче против «Арсенала» U-23 в Лиге профессионального развития Англии.
Молодежка «Вест Хэма» в своей первой игре сезона разгромила лондонский «Арсенал» (6:1) и возглавила турнирную таблицу.
Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Андрей отдал две голевые передачи на 13-й и 68-й минутах. Также за молодежку играли игроки основы Мануэль Лансини и Артур Масуаку.
Днем ранее в АПЛ «Вест Хэм» переиграл на выезде «Ньюкасл» (4:2), и Ярмоленко вышел на замену в концовке матча.
Источник — Sport.ua
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