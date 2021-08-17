Олег ШЕЛАЕВ: «Более высокий класс Монако скажется на результате матча»

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния между донецким «Шахтером» и французским «Монако».
«Более высокий класс «Монако» должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится - 2:1. Все же, «Шахтер» с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.
Думаю, что уже стартовый состав «Шахтера» подскажет, какую стратегию избрал его рулевой Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит «Шахтер» будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении.
Впрочем, как бы ни закончился сегодняшний поединок, все равно судьба путевки в следующий раунд определится после повторной встречи - в Украине», - сказал Шелаев.
Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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