Олег ШЕЛАЕВ: «Более высокий класс Монако скажется на результате матча»

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния между донецким «Шахтером» и французским «Монако».

«Более высокий класс «Монако» должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится - 2:1. Все же, «Шахтер» с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.

Думаю, что уже стартовый состав «Шахтера» подскажет, какую стратегию избрал его рулевой Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит «Шахтер» будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении.

Впрочем, как бы ни закончился сегодняшний поединок, все равно судьба путевки в следующий раунд определится после повторной встречи - в Украине», - сказал Шелаев.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.