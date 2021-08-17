Источник: Александр Петраков назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Опытный специалист возглавил украинскую национальную команду

  • 17.08.2021 14:31
  • 2478 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Александр Петраков назначен и.о. главного тренера сборной Украины
© УАФ. Александр Петраков

64-летний украинский специалист Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.

«Александр Петраков — и.о. главного тренера национальной сборной», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Петракова войдут Андрей Анненков и, возможно, Александр Шовковский.

Под руководством Петракова сборная Украины U-20 стала победителем ЧМ-2019. С 2019 года специалист занимает пост главного тренера сборной Украины U-17.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MaxUa
    MaxUa, 17.08.2021 15:58
    0
    Теперь выход на ЧМ зависит исключительно от футболистов. Объяснение почему не вышли, готово заранее.
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