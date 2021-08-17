Источник: Александр Петраков назначен и.о. главного тренера сборной Украины

64-летний украинский специалист Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.
«Александр Петраков — и.о. главного тренера национальной сборной», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Петракова войдут Андрей Анненков и, возможно, Александр Шовковский.
Под руководством Петракова сборная Украины U-20 стала победителем ЧМ-2019. С 2019 года специалист занимает пост главного тренера сборной Украины U-17.
Источник — Telegram
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