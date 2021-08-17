Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Монако есть Фабрегас, но он сидит на замене»

Хавбек «Шахтера» – о сопернике по плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 14:35
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Монако есть Фабрегас, но он сидит на замене»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о предстоящей встрече с «Монако», сильных сторонах соперника и настрое команды на матч.

– Что можно сказать о сопернике, уже изучали «Монако»?
– Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.

– Гол в последнем поединке чемпионата стал для тебя 25-м в футболке «Шахтера». Насколько это достижение важно для тебя?
– Всегда приятно забить мяч. Я нечасто забиваю, а когда получается – счастлив. Тем более этот гол принес победу команде, будем стараться еще. Если Сергей Кривцов будет больше отдавать, будем больше забивать.

– Кого-то в «Монако» выделишь?
– Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

– В последнем матче чемпионата «Монако» потерпел поражение. Это поможет вам или, наоборот, придаст противнику дополнительную мотивацию?
– Мы тоже уступили «Александрии», а потом провели отличный поединок с «Генком». Думаю, их главный тренер дал отдохнуть основным футболистам. Я встречу не видел, но, наверное, так и было. Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации, и тренер дал отдохнуть футболистам, а потом случилось, как и у нас с «Александрией»: пропустили и не смогли забить. Так что, если они проиграли, то еще больше будут настраиваться и разбирать ошибки. Для них, как и для нас, это важный матч, – нужно серьезно настраиваться и готовиться.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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