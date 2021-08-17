Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Знакомые агенты помогли мне оказаться в Десне»

Хавбек «северян» – о своем переходе

  • 17.08.2021 14:13
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Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Знакомые агенты помогли мне оказаться в Десне»
© ФК Десна. Тарас Завийский (справа)

Полузащитник «Десны» Тарас Завийский, который забил победный гол в матче четвертого тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1), объяснил, почему в межсезонье перешел в черниговский клуб.

«После окончания минувшего сезона, где я защищал цвета «Олимпика», меня беспокоили боли в голеностопе и восстанавливаться решил дома — во Львове. Когда со здоровьем уже все было в порядке, возник вариант с просмотром во «Львове».

Однако после двухнедельных тренировок я не почувствовал заинтересованности тренерского штаба в моих услугах. Поэтому обратился к знакомым агентам помочь мне с трудоустройством. Поставил лишь одно условие: это должна быть команда Премьер-лиги. Если откровенно, то после выступлений за «Олимпик» уже не хотелось оказаться в классе ниже», - сказал Завийский.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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