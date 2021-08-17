Геннадий ЗУБОВ: «Шахтер и Монако не уйдут с поля без голов»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 17.08.2021 13:55
  • 453 просмотра
  • 1 комментарий
Геннадий ЗУБОВ: «Шахтер и Монако не уйдут с поля без голов»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник «горняков» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния между донецким «Шахтером» и французским «Монако».

«На мой взгляд, настрой у «Шахтера» на «Монако» будет боевой, ещё серьезнее, чем на «Генк». В любом случае, несмотря на силу и статус соперника, «горнякам» надо проходить «Монако», чтобы играть в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Других целей тут быть не может. Уверен, что к этим матчам «Шахтер» подходит в хорошей форме. Все футболисты понимают важность этих матчей.

На мой взгляд, и «Шахтер», и «Монако» играют в атакующий футбол, поэтому голы сегодня обязательно будут. Скорее всего, не один, а два-три мяча. Уверен, матч получится зрелищным, потому что в составе обеих команд есть индивидуально яркие игроки.

Думаю, что в целом Де Дзерби уже донес свою философию футболистам «Шахтера». Хотя есть ещё аспекты, над которыми команда будет работать», - сказал Зубов.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vasya44
    vasya44, 17.08.2021 14:15
    0
    Гена Шахтер точно пропустит,ну дай Бог и Монако.
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