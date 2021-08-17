Тренер Ворсклы: «По игре нам грех жаловаться на результат»

Ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Александр Омельчук подвел итоги матча против ровенского «Вереса» (1:1) в 4 туре украинской Премьер-лиги.

«Первый тайм был равным, моментов стопроцентных у команд не было. Во втором удачно забили пенальти, после чего потеряли концентрацию на угловом.

По игре нам грех жаловаться на результат. «Верес» в этот раз нас простил», - сказал Омельчук.

Напомним, что «Верес» в этом матче набрал второе очко в сезоне и занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата. «Ворскла» с 8 баллами идет четвертой.