Василий КАРДАШ: «С Монако Степаненко должен играть с первых минут»

Специалист – о предстоящем матче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 17.08.2021 13:16
  • 637 просмотров
  • 2 комментария
Василий КАРДАШ: «С Монако Степаненко должен играть с первых минут»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Экс-игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш поделился ожиданиями от противостояния между донецким «Шахтером» и французским «Монако».

«Шахтер» и «Монако» объединяет то, что они делают ставку на атакующий футбол, иногда забывая, что в футболе важно и умение защищаться. Поэтому, на мой взгляд, сегодня очень многое будет зависеть от того, как соперники сыграют в обороне. Если «горняки» не только чаще будут владеть мячом, но и при его потере сразу сосредоточатся на отборе, будут четко действовать при подстраховке, то, по крайней мере, у них появится шанс не проиграть. Думаю, что в противостоянии с такой агрессивной командой, как «Mонако», присутствие на поле такого умелого разрушителя, как Тарас Степаненко — обязательно.

Все же, я уверен, что мы станем свидетелями результативного матча. Сколько будет забито мячей? Здесь могут повлиять несколько факторов: будет ли быстрый гол, избежат ли предупреждений в дебюте защитники, окажутся ли в ударе вратари.

На мой взгляд, ничейный итог можно будет признать удачным для «Шахтера», - сказал Кардаш.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fangold
    Fangold, 17.08.2021 14:37
    +2
    Степаненко не розуміє нові правила футболу, дуже агресивно йде в підкат, і навіть зіграв в м'яч, за новими правилами він отримає жовту картку, оскільки за новими правилами за агресивний намір дають жовту картку
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    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.08.2021 14:02
    -4
    Придется Матвиенко на лавку сажать. У днонецких же лимит на украинцев. Не больше двух на поле.
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