Додо – об интересе Баварии и Тоттенхэма: «Очень счастлив в Шахтере»

22-летний правый латераль «Шахтера» Додо рассказал, что ему известно об интересе к его персоне со стороны «Баварии» и «Тоттенхэма».

«Интерес топ-клубов – источник большой радости для меня. Я приехал из «Коритибы», и у меня не было хорошего старта в «Шахтере». Сперва я был отдан в аренду, а когда вернулся, то показал на что способен. Я уже три года играю на высоком уровне, провожу много матчей, забиваю мячи и отдаю результативные передачи».

«Считаю, что футбол, который я демонстрирую, и вызвал интерес ко мне. Я очень этим доволен, но оставляю решение таких вопросов на откуп своему агенту. До меня лично ничего не доходило, и моя голова остается спокойной. Я очень счастлив здесь, в «Шахтере». Это клуб, который открыл мне двери в Европу, позволил сыграть в Лиге чемпионов, поэтому я буду служить ему с большой любовью, как на тренировках, так и в матчах», - сказал Додо.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть возможность продажи Додо, но не менее чем за 40 миллионов евро.