Додо – об интересе Баварии и Тоттенхэма: «Очень счастлив в Шахтере»

Похоже, бразилец не стремится как можно скорее покинуть Украину

  • 17.08.2021 11:52
  • 1290 просмотров
  • 3 комментария
Додо – об интересе Баварии и Тоттенхэма: «Очень счастлив в Шахтере»
© ФК Шахтер. Додо

22-летний правый латераль «Шахтера» Додо рассказал, что ему известно об интересе к его персоне со стороны «Баварии» и «Тоттенхэма».

«Интерес топ-клубов – источник большой радости для меня. Я приехал из «Коритибы», и у меня не было хорошего старта в «Шахтере». Сперва я был отдан в аренду, а когда вернулся, то показал на что способен. Я уже три года играю на высоком уровне, провожу много матчей, забиваю мячи и отдаю результативные передачи».

«Считаю, что футбол, который я демонстрирую, и вызвал интерес ко мне. Я очень этим доволен, но оставляю решение таких вопросов на откуп своему агенту. До меня лично ничего не доходило, и моя голова остается спокойной. Я очень счастлив здесь, в «Шахтере». Это клуб, который открыл мне двери в Европу, позволил сыграть в Лиге чемпионов, поэтому я буду служить ему с большой любовью, как на тренировках, так и в матчах», - сказал Додо.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть возможность продажи Додо, но не менее чем за 40 миллионов евро.

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Источник — TNT Sports

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 17.08.2021 13:29
    0
    А Бавария и Тоттэнхем в курсе что такой игрок есть? Одного наркологу уже продавали в барсу, только никто на был в курсе - а в результате теперь ему сняться пенальти из космоса 2 🐓 ниже отрабатывают на город вечером
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 13:13
    -2
    Легенда наша! Красава!
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    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 12:41
    +1
    И правильно, Додо сейчас лучший на своей позиции в ЧУ.
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