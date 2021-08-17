Игорь ЦЫГАНЫК: «Маркевич где-то обиделся, но хочет снова тренировать»

Маркевич ищет варианты возвращения к тренерской работе

  • 17.08.2021 11:11
  • 1676 просмотров
  • 7 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Маркевич где-то обиделся, но хочет снова тренировать»
© dnipro.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что Мирон Маркевич намерен вернуться к тренерской работе после 5 лет работы в Украинской ассоциации футбола.

«Конечно, Маркевич вернется к работе в украинском футболе. Он 5 лет работал в комитете сборных УАФ и где-то рассчитывал, что ему предложат возглавить сборную Украины. Ему сказали, что фаворит - Ребров, и Мирон Богданович где-то, наверное, обиделся».

«Желаю ему всего наилучшего. Говорил с Маркевичем, и у него есть вдохновение работать тренером, вернуться к этому. Думаю, он себя еще найдет в качестве наставника», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    slavko4
    slavko4, 17.08.2021 11:44
    -2
    Кращого кандидата для збірної немає. Шкода, якщо через бюрократичне болото Мирон Богданович так і не отримає знову нагоди.
    Ссылка
    johndow
    johndow, 17.08.2021 11:37
    +2
    тренер Богданыч, конечно, хороший, но личность неприятная, вечно дуется на кого-то...
    Ссылка
    Milan1990
    Milan1990, 17.08.2021 11:36
    -2
    Понятное дело, что Маркевич в следующем году будет тренировать Металлист. Но в нынешних условиях пожарных никто кроме него не справится! Поэтому считаю контракт на полгода-год это было бы идеально!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 11:33
    -4
    Журналист Игорь Цыганык
    ——————————
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 17.08.2021 11:32
    +1
    То есть когда он киданул СбУ в очень важный момент уже все позабыли? и где вероятность того что зимой Ярославский опять не поманит его пальчиком и он не киданёт команду7
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 17.08.2021 11:16
    +3
    lenares85, 17.08.2021 11:13
    Весно он обиженный
    Ну то таке
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 17.08.2021 11:13
    0
    Весно он обиженный
    Ссылка
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