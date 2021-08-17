Игорь ЦЫГАНЫК: «Маркевич где-то обиделся, но хочет снова тренировать»

Журналист Игорь Цыганык считает, что Мирон Маркевич намерен вернуться к тренерской работе после 5 лет работы в Украинской ассоциации футбола.

«Конечно, Маркевич вернется к работе в украинском футболе. Он 5 лет работал в комитете сборных УАФ и где-то рассчитывал, что ему предложат возглавить сборную Украины. Ему сказали, что фаворит - Ребров, и Мирон Богданович где-то, наверное, обиделся».

«Желаю ему всего наилучшего. Говорил с Маркевичем, и у него есть вдохновение работать тренером, вернуться к этому. Думаю, он себя еще найдет в качестве наставника», - сказал Цыганык.