Полузащитник Вереса вызван в сборную Молдовы

23-летний полузащитник ровенского «Вереса» Михаил Гечев получил вызов в национальную сборную Молдовы на сентябрьские матчи.

Сборная Молдовы проведет матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).

Гечев дебютировал за национальную команду своей страны еще в 2019 году, сыграв 9 минут против Турции, однако с тех пор больше не появлялся на поле.

Напомним, «Верес» подписал Гечева этим летом. Молдаванин сыграл за ровенский клуб во всех четырех поединках нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.