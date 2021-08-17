Полузащитник Вереса вызван в сборную Молдовы

23-летний полузащитник ровенского «Вереса» Михаил Гечев получил вызов в национальную сборную Молдовы на сентябрьские матчи.
Сборная Молдовы проведет матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).
Гечев дебютировал за национальную команду своей страны еще в 2019 году, сыграв 9 минут против Турции, однако с тех пор больше не появлялся на поле.
Напомним, «Верес» подписал Гечева этим летом. Молдаванин сыграл за ровенский клуб во всех четырех поединках нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.
Источник — ФК Верес
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