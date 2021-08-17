Стефан РЕШКО: «С отбором на ЧМ-2022 Шева не справился»

Известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Стефан Решко поделился мнением о положении сборной Украины в отборочной группе к ЧМ-2022.

«Я полностью согласен. Потерять такие очки. Когда сыграли вничью на выезде с Францией, я подумал: нормально. Но потом, когда дома дважды разошлись миром с Финляндией и Казахстаном, недосчитавшись четырех очок, я расстроился. Это очень много. Терять их было недопустимо. Попробуй их теперь возьми на выезде. Вот и получается, что участие сборной Украины в финальной стадии чемпионата мира под вопросом. Шева в этом плане не справился», - сказал Решко.

Напомним, после трех сыгранных матчей в активе сборной Украины 3 очка благодаря трем ничьим. Наша команда пока располагается на второй строчке турнирной таблицы.

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