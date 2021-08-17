Стефан РЕШКО: «С отбором на ЧМ-2022 Шева не справился»

Специалист – о шансах сборной Украины выйти на чемпионат мира

  • 17.08.2021 10:39
  • 2146 просмотров
  • 6 комментариев
Стефан РЕШКО: «С отбором на ЧМ-2022 Шева не справился»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Стефан Решко поделился мнением о положении сборной Украины в отборочной группе к ЧМ-2022.

«Я полностью согласен. Потерять такие очки. Когда сыграли вничью на выезде с Францией, я подумал: нормально. Но потом, когда дома дважды разошлись миром с Финляндией и Казахстаном, недосчитавшись четырех очок, я расстроился. Это очень много. Терять их было недопустимо. Попробуй их теперь возьми на выезде. Вот и получается, что участие сборной Украины в финальной стадии чемпионата мира под вопросом. Шева в этом плане не справился», - сказал Решко.

Напомним, после трех сыгранных матчей в активе сборной Украины 3 очка благодаря трем ничьим. Наша команда пока располагается на второй строчке турнирной таблицы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 17.08.2021 11:35
    0
    Завалити відбір і втікнути як криса, залишивши збірну перед важливими матчами без тренера - Шева ще та гнида... Начхати йому на збірну, на нас, йому головне бабки і свій авторитет. Але нічого йому як тренеру не світить...
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.08.2021 11:25
    0
    Під питанням, але нічого взагалі не вирішено, звідки стільки скепсису? Початок невдалий, але крім Франції ніхто нікуди не відірвався, всі інші суперники +- рівні між собою тож не бачу трагедії
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    lenares85
    lenares85, 17.08.2021 11:10
    +2
    Sukiyaki, 17.08.2021 11:06
    Он и на Евро пролетел.
    Шведы за шкирки вытащили.
    Да кто пишет что Евро успех это провал полный. С групы мы не вышли, фарт и стечение обстоятельств. Со Шведами тоже фарт помогла травма Беседина. А сАнгличанами мы увидели весь клас команды , просто лив и все. Шева как тренер учится ему еще нужно, набиратся опыта, а он слушает испанских тактиков так самому не научится
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    lenares85
    lenares85, 17.08.2021 11:08
    +3
    Да Фины и Казахи дома костьми будут ложится на очки надеяться , если дома не выиграли смешно. Все понимают в федерации что отбор провален, Шева чтоб репутацию не портить как тренера по тихому ушел, щас нужен цап отбувайло чтобы свалить на него неудачу и все
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    Sukiyaki
    Sukiyaki, 17.08.2021 11:06
    +2
    Он и на Евро пролетел.
    Шведы за шкирки вытащили.
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    Костя Шевченко
    Костя Шевченко, 17.08.2021 10:57
    -3
    Ну, ясно: команда виграла - хороший тренер, програла - поганий.
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