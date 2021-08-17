Анатолий ВОЛОБУЕВ: «Сборную нужно доверить Скрипнику»

Известный в прошлом тренер Анатолий Волобуев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Украины.

«По моему мнению, сборную нужно доверить Виктору Скрипнику. У него есть опыт тренерской работы, в том числе и за рубежом. Его нынешняя команда стабильно показывает хорошие результаты. Как только он появился на этом посту, с тех пор «Заря» без каких-либо срывов демонстрирует интересный футбол.

Я не знаю о внутренней кухне луганской команды, но нельзя не обратить внимание на одну особенность: сколько футболистов ни уходило бы из нее, ей все равно удается держаться на плаву. У «Зари» есть рисунок игры, видно также, что Скрипник умеет поддерживать микроклимат в команде. Думаю, проявить себя с лучшей стороны в национальной сборной он смог бы», - сказал Волобуев.

Ранее сообщалось, что сборную Украины может возглавить Александр Петраков.