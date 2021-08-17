Анатолий ВОЛОБУЕВ: «Сборную нужно доверить Скрипнику»

Специалист считает, что наставник «Зари» справится с национальной командой

  • 17.08.2021 10:19
  • 951 просмотр
  • 7 комментариев
Анатолий ВОЛОБУЕВ: «Сборную нужно доверить Скрипнику»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Известный в прошлом тренер Анатолий Волобуев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Украины.

«По моему мнению, сборную нужно доверить Виктору Скрипнику. У него есть опыт тренерской работы, в том числе и за рубежом. Его нынешняя команда стабильно показывает хорошие результаты. Как только он появился на этом посту, с тех пор «Заря» без каких-либо срывов демонстрирует интересный футбол.

Я не знаю о внутренней кухне луганской команды, но нельзя не обратить внимание на одну особенность: сколько футболистов ни уходило бы из нее, ей все равно удается держаться на плаву. У «Зари» есть рисунок игры, видно также, что Скрипник умеет поддерживать микроклимат в команде. Думаю, проявить себя с лучшей стороны в национальной сборной он смог бы», - сказал Волобуев.

Ранее сообщалось, что сборную Украины может возглавить Александр Петраков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 17.08.2021 11:35
    0
    Срочно вынести на референдум !
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:30
    0
    Если с Ребровым не получилось, то конечно же Скрипника, главное только не тех кто уже были и Маркевич в том числе
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 17.08.2021 11:17
    -1
    Bolshoi, 17.08.2021 11:08
    Скрыпник работает с Зарёй. Как с этим быть?
    Великий Лобановский спокойно совмещал работу со сборной с работой в клубе.
    В случае чего перенесут матчи Зари на декабрь.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 17.08.2021 11:08
    0
    Скрыпник работает с Зарёй. Как с этим быть?
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    Dreifus
    Dreifus, 17.08.2021 10:54
    0
    Нужно динамовское сердце. Любое.
    Оно (сердце) прошло школу Великого Лобановского,
    оно знает украинский футбол,
    оно, в конце концов, заслужило получить шанс.
    Демьяненко или Буряк.Я бы еще Шматоваленко посмотрел.
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    zzg77
    zzg77, 17.08.2021 10:52
    +2
    Я тоже считаю Скрипника самым лучшим вариантом.
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    0665826283
    0665826283, 17.08.2021 10:47
    0
    А я гадаю , що треба призначить Йовічевіча.
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