Анатолий ВОЛОБУЕВ: «Сборную нужно доверить Скрипнику»

Известный в прошлом тренер Анатолий Волобуев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Украины.
«По моему мнению, сборную нужно доверить Виктору Скрипнику. У него есть опыт тренерской работы, в том числе и за рубежом. Его нынешняя команда стабильно показывает хорошие результаты. Как только он появился на этом посту, с тех пор «Заря» без каких-либо срывов демонстрирует интересный футбол.
Я не знаю о внутренней кухне луганской команды, но нельзя не обратить внимание на одну особенность: сколько футболистов ни уходило бы из нее, ей все равно удается держаться на плаву. У «Зари» есть рисунок игры, видно также, что Скрипник умеет поддерживать микроклимат в команде. Думаю, проявить себя с лучшей стороны в национальной сборной он смог бы», - сказал Волобуев.
Ранее сообщалось, что сборную Украины может возглавить Александр Петраков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В случае чего перенесут матчи Зари на декабрь.
Оно (сердце) прошло школу Великого Лобановского,
оно знает украинский футбол,
оно, в конце концов, заслужило получить шанс.
Демьяненко или Буряк.Я бы еще Шматоваленко посмотрел.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.