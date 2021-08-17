Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шериф – Динамо Загреб

Во вторник, 17 августа, состоится первый поединок плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» примет хорватское «Динамо» из Загреба.
Матч пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф». Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Шериф – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
В прямом эфире поединок Шериф – Динамо Загреб покажет видеосервис MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.