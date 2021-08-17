Президент Барселоны: «Поступили правильно с Месси. Клуб превыше всего»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сумел сдержать обещание, которое давал перед выборами на должность по поводу переподписания Лионеля Месси, но уверен, что клуб поступил правильно.

Каталонцы из-за финансовых проблем не сумели сохранить лидера, который ушел в ПСЖ.

«Его презентация в ПСЖ выглядела странно. Как и все болельщики «Барселоны», я бы предпочел видеть Месси в нашей команде».

«Однако я уверен, что мы поступили правильно. «Барселона» превыше всего. Желаю Лео всего наилучшего, он этого заслуживает», - сказал Лапорта.

Месси подписал с ПСЖ двухлетний контракт.