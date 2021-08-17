Президент Барселоны: «Поступили правильно с Месси. Клуб превыше всего»

Лапорта уверен, что другого выхода не было

  • 17.08.2021 09:11
  • 1987 просмотров
  • 5 комментариев
Президент Барселоны: «Поступили правильно с Месси. Клуб превыше всего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сумел сдержать обещание, которое давал перед выборами на должность по поводу переподписания Лионеля Месси, но уверен, что клуб поступил правильно.

Каталонцы из-за финансовых проблем не сумели сохранить лидера, который ушел в ПСЖ.

«Его презентация в ПСЖ выглядела странно. Как и все болельщики «Барселоны», я бы предпочел видеть Месси в нашей команде».

«Однако я уверен, что мы поступили правильно. «Барселона» превыше всего. Желаю Лео всего наилучшего, он этого заслуживает», - сказал Лапорта.

Месси подписал с ПСЖ двухлетний контракт.

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Источник — Marca

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dimkaponomarev
    online
    dimkaponomarev, 17.08.2021 10:27
    0
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.08.2021 10:07
    -1
    Надо было 5 лет назад такое делать.
    Не было бы миллиарда долга
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    FatalisTUA
    FatalisTUA, 17.08.2021 09:45
    +5
    _NATSGUL_, 17.08.2021 09:13
    Вот мудень, а когда баллотировался в президенты - самое главное был Месси(судя из его лозунгов и обещаний). Проститутка
    Намагається зберегти обличчя при очевидному провалі.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 17.08.2021 09:16
    -6
    Хто не скаче, той Макрон!
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    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 17.08.2021 09:13
    +6
    Вот мудень, а когда баллотировался в президенты - самое главное был Месси(судя из его лозунгов и обещаний). Проститутка
    Ссылка
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