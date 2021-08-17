Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч

  • 17.08.2021 08:45
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Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч Суперкубка Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» Мюнхен.

«Кроме итальянской Серии А стартовали практически все ведущие европейские чемпионаты. Дортмундцы стартовали значительно лучше баварского гранда. Они обыграли 5:2 дома «Айнтрахт» и с хорошим настроением включатся в борьбу за Суперкубок Германии. Новый рулевой «Боруссии» Марко Розе мощно стартовал в Бундеслиге, несмотря на уход одного из лидеров команды англичанина Санчо, который перешел в МЮ. В «Марсель» перешел аргентинец Балерди, а в «Сассуоло» - Тольян. Закончился контракт у опытного Шмельцера, который всю карьеру провел в дортмундском клубе. А поляк Пищек вернулся к себе на родину. К слову, осенью прошлого года ушел в ПСВ именитый Гетце! Немалые изменения в команде! Но есть и пополнение в «Боруссии».

У ПСВ дортмундцы купили нападающего сборной Нидерландов Малена. Но нужно считать и огромным плюсом тот факт, что «Боруссии» удалось сохранить в своих рядах такого суперталанта, как норвежский форвард Холанд. За ним охотятся самые топовые европейские клубы. Остается в «Боруссии» Ройс, который продолжает радовать фанатов. В полном порядке и игрок сборной Бельгии Торган Азар. А есть еще опытные игроки своих сборных швейцарец Аканджи, бельгиец Витсель, датчанин Дилэйни. Также выделю Дауда и Шульца. «Боруссия» славится тем, что у нее всегда есть молодые таланты. Например, сейчас за дортмундцев играют 18-летние американец Рейна и англичанин Беллингэм! Оба этих футболиста выступают за свои национальные команды. «Боруссия» уделяет огромное внимание молодым талантам. Также в межсезонье «Боруссия» купила у «Штутгарта» швейцарского вратаря Кобеля.

Все игроки группы атаки «Боруссии» отлично действовали в матче с франкфуртцами. Холанд забил два мяча и сделал один ассист. Азар записал в свой актив гол, Ройс отличился точным ударом и двумя голевыми. Рейна также порадовал фанов голом. У команды очень большой потенциал на атаку. Но им нужно надежнее работать на оборону, с которой есть проблемы.

А что же «Бавария»? Она стартовала в Бундеслиге ничьей с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1). «Бавария» под руководством очень способного, талантливого, молодого тренера Юлиана Нагельсмана продолжает меняться в течение года. Вернулись после аренд в свои клубы Одриосола в «Реал», Перишич – в «Интер», Коутиньо – в «Барсу», Коста – в «Ювентус». Был продан в «Ливерпуль» Алькантара, Алаба перешел в «Реал», Мартинес уехал играть в Катар. В «Монако» на правах аренды ушел вратарь Нюбель. Но пришел в «Баварию» из «Лейпцига» полузащитник сборной Франции Упамекано. Нагельсман его хорошо знает. Они уже вместе работали. Состав «Баварии» и так очень сильный, высококвалифицированный, универсальный и очень быстрый. Вратарь Нойер, Зюле, молодой, реактивный, фантастический канадец  Дэвис, Киммих, Горетцка, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски, Коман, Чупо-Мотинг, Павар, Эрнандес, Толиссо. Это фантастика! Я называю эти фамилии и восхищаюсь составом мюнхенцев. А я еще не всех назвал.

Кстати немецкая тренерская школа сегодня ведущая в современном футболе. Клопп, Тухель, Флик, Нагельсман, Лев, Розе и другие творческие специалисты развивают современный футбол. Предыдущие три сезона Лигу чемпионов выигрывали команды, которые возглавляют немецкие тренеры. Это «Ливерпуль» Клоппа, «Бавария» Флика и «Челси» Тухеля. Поэтому противостояние между топовыми немецкими тренерами всегда интересные. Мы имеем возможность наблюдать лучшие образцы современного футбола. Я не знаю, как закончится матч, но, уверен, что будет классное зрелище и обе команды обязательно забьют, так как у них в наличии фантастический атакующий потенциал. Нужен большой тренерский талант, чтобы правильно этими футболистами распорядиться. Всех ожидает суперматч! Я с удовольствием его посмотрю. Всем хорошей игры и вы получите настоящий футбольный десерт в виде классных команд, шикарных тренеров и игроков», - сказал Грозный.
Матч «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» Мюнхен состоится 17-го августа. Начало встречи в 21:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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