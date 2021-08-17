Коллективное решение. Эксперт рассказал, кто составил заявку сборной

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что заявку сборной Украины на ближайшие матчи составлял целый ряд экспертов, включая Александра Петракова, которого должны назначить тренером национальной команды.

«Это коллективное решение. И Михайличенко, и Блохин, и другие члены комитета сборных Украины УАФ. Свои кандидатуры вносил и Александр Петраков. И имеем то, что имеем на этот момент».

«Петраков согласился работать до тех пор, пока Сергей Ребров не решит свои проблемы с «Аль-Альйном», - сказал Цыганык.

Сборная Украины 1 и 4 сентября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.