Коллективное решение. Эксперт рассказал, кто составил заявку сборной

Михайличенко, Блохин и Петраков

  • 17.08.2021 08:27
  • 1412 просмотров
  • 1 комментарий
Коллективное решение. Эксперт рассказал, кто составил заявку сборной
© uaf.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что заявку сборной Украины на ближайшие матчи составлял целый ряд экспертов, включая Александра Петракова, которого должны назначить тренером национальной команды.

«Это коллективное решение. И Михайличенко, и Блохин, и другие члены комитета сборных Украины УАФ. Свои кандидатуры вносил и Александр Петраков. И имеем то, что имеем на этот момент».

«Петраков согласился работать до тех пор, пока Сергей Ребров не решит свои проблемы с «Аль-Альйном», - сказал Цыганык.

Сборная Украины 1 и 4 сентября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stalker digga
    online
    stalker digga, 17.08.2021 08:42
    +1
    Ну можно сказать что Петраков выручил УАФ, подставил так сказать плечо.
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