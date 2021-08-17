Михаил СЕРГИЙЧУК: «При такой игре, забей я пенальти, могли выиграть»

Форвард «Вереса» – о ничьей с «Ворсклой»

  • 17.08.2021 05:19
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Михаил СЕРГИЙЧУК: «При такой игре, забей я пенальти, могли выиграть»
© НК Верес. Михаил Сергийчук

30-летний нападающий ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для нас каждое очко очень важно. Но при такой игре, забей я пенальти, могли выиграть», - считает Сергийчук.

Напомним, что «Верес» набрал второе очко в сезоне и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

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