Юрий МОРОЗ: «С каждой игрой ребята становятся увереннее»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз ответил на вопросы журналистов после победы над «Мариуполем» (3:2) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

– Очень рад, что одержали победу. Это очень важно для ребят. Качество игры хотелось бы лучше. У нас были определенные проблемы в игре. Сегодня «Мариуполь» больше контролировал мяч, был более уверенным на футбольном поле. Первый пропущенный мяч стал для ребят холодным душем, после которого они встрепенулись, почувствовали игру и забили важные мячи.

– Не ожидали такой результат?

– Сложно ответить… Уверенность была, но… Вот тот гол, который забил Авагимян, я не ожидал. Слава Богу, что он у нас в команде играет. Вот этот момент я не ожидал. А по сути мы готовились к этой игре. У «Мариуполя» крепкая боеспособная молодежь. Это крепкая команда. Нам было сегодня тяжело. Играло много молодых ребят в двух командах, которые делают только первые шаги в Премьер-лиге. Им нужно время для того, что «оббиться», почувствовать скорости, привыкнуть. Сегодня наши ребята справились и одержали пусть не уверенную, но хорошую победу.

– Такое впечатление, что вы разогнались в Харькове?

– С каждой игрой ребята становятся увереннее. В первых играх переключиться с юношеского футбола на взрослый было тяжеловато. Особенно после первых двух туров, когда мы попали под хороший пресс. Ребята выполняют хорошую работу на тренировках, стараются, крепнут. Конечно, хотелось, чтобы этот процесс шел быстрее.

Сегодня получилась хорошая боевая игра с обеих сторон.

– Перед матчем с «Шахтером» волнуетесь?

– Перед каждой игрой волнуюсь. Нет такого тренера, который бы не волновался. Это будет первая моя игра в Одессе. Еще рано о чем-то говорить. «Шахтер» есть «Шахтер». Это один из лидеров нашего чемпионата по игре, по футболистам. Это будет серьезная проверка для наших молодых футболистов. Но мы будем настраиваться как и на любую другую игру.