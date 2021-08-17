ВИДЕО. Полная готовность. Тренировка Шахтера в Монако накануне матча

Последние приготовления к встрече с «Монако» в Лиге чемпионов. Смотрите, как донецкий «Шахтер» провел тренировку на стадионе «Луи II» накануне первого поединка раунда плей-офф.
Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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