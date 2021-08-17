Олег МАТВЕЕВ: «Петраков оправдывал доверие»

Специалист – о потенциальном главном тренере сборной Украины

  • 17.08.2021 04:20
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Олег МАТВЕЕВ: «Петраков оправдывал доверие»
© УАФ. Александр Петраков

Уже сегодня, 17 августа, Александр Петраков может возглавить национальную сборную Украины. Экс-игрок донецкого «Шахтера» Олег Матвеев поделился своим мнением об этом специалисте.

«С Александром Васильевич мы знакомы уже много лет,  часто созваниваемся, обмениваемся мнениями. Возглавляя  юниорскую и молодежные сборную Украины, он проявил себя с наилучшей стороны. В 2019 году именно его подопечные стали чемпионами мира среди молодежи.

Выдержит ли  Петраков испытание, возглавив национальную сборную? Здесь очень многое будет зависеть от него самого. Ведь в отличие от своих предшественников,  он не был знаменитым футболистом, не добивался успехов во взрослом футболе. Будет ли пользоваться авторитетом, найдет ли быстро общий язык с лидерами сборной?

А условия и сроки контракта не имеют решающего значения. Даже если Петракову просто предложат  исполнять  обязанности главного тренера, то в случае успешного проведения сборной в этом году матчей отборочного цикла чемпионата мира, кто будет против его работы на постоянной основе?» - сказал Матвеев.

Напомним, имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено 17 августа на Исполкоме УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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