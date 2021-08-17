Олег МАТВЕЕВ: «Петраков оправдывал доверие»

Уже сегодня, 17 августа, Александр Петраков может возглавить национальную сборную Украины. Экс-игрок донецкого «Шахтера» Олег Матвеев поделился своим мнением об этом специалисте.
«С Александром Васильевич мы знакомы уже много лет, часто созваниваемся, обмениваемся мнениями. Возглавляя юниорскую и молодежные сборную Украины, он проявил себя с наилучшей стороны. В 2019 году именно его подопечные стали чемпионами мира среди молодежи.
Выдержит ли Петраков испытание, возглавив национальную сборную? Здесь очень многое будет зависеть от него самого. Ведь в отличие от своих предшественников, он не был знаменитым футболистом, не добивался успехов во взрослом футболе. Будет ли пользоваться авторитетом, найдет ли быстро общий язык с лидерами сборной?
А условия и сроки контракта не имеют решающего значения. Даже если Петракову просто предложат исполнять обязанности главного тренера, то в случае успешного проведения сборной в этом году матчей отборочного цикла чемпионата мира, кто будет против его работы на постоянной основе?» - сказал Матвеев.
Напомним, имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено 17 августа на Исполкоме УАФ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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