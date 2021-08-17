Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «На трибунах творилось что-то невообразимое»

Полузащитник «Десны» Тарас Завийский рассказал о поединке четвертого тура УПЛ с «Днепром-1» (2:1), в котором ему удалось забить победный мяч.

«Это был один из памятных голов в моей карьере. Мы доминировали, открыли счет, но после того, как гости оказались вдевятером, то подумали, что им будет не до атак. Где-то расслабились, начали появляться в нашем тылу свободные зоны, и Артему Довбику удалось наказать «Десну» за несоблюдение игровой дисциплины.

К счастью, вскоре после подачи Владислава Калитвинцева мне удалось выиграть верховую схватку, и мяч от руки вратаря днепрян влетел в сетку. Мы не скрывали своей радости, да и на трибунах творилось что-то невообразимое», - сказал Завийский.