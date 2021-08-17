Тренер Мариуполя: «Проиграли очень много борьбы»

Ассистент главного тренера «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Результат и игра – не те, которые мы ожидали. Мы очень сильно готовились к игре. Единственное, что нас беспокоило – это кадровые проблемы. Особенно в середине поля. Плюс в начале игры у нас выпал ключевой футболист (Олег Очеретько).

Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре. Это все сыграло большую роль. Ребята из запаса очень молоды. Естественно, в такой нервной игре выходить на поле и сразу показывать уровень очень тяжело. Не хочется оправдываться…

Очень много борьбы проиграли, допустили ошибки в задней линии. Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – конечно, очень тяжело», - сказал Иванов.