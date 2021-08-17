Монако – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер»:

«Шахтеру» остался один шаг до выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. Но для этого команде Де Дзерби нужно пройти «Монако». Лично я считаю «горняков» фаворитами в этом поединке по многим аспектам. Я так считаю не только потому что я патриот и украинец и хочу, чтобы все украинские команды успешно играли. Я просто попробую найти аргументы.

А: у «Шахтера» выше игровая готовность.

Б: у «горняков» лучше кондиции и командная скорость.

В: у «Шахтера» лучше тактическая гибкость и разнообразие в игре.

Г: амбиции нового рулевого «Шахтера» итальянца Роберто Де Дзерби и большинства его подопечных, которые находятся в шорт-листах именитых европейских клубов.

«Шахтер» легко прошел «Генк», дважды победив бельгийцев по 2:1. Я в своих прогнозах и предсказывал две победы «горняков» в этом противостоянии.

«Шахтер» этим летом усилился, пригласив в команду игроков достаточно высокого класса. «Горняки» взяли двух бразильцев в лице защитника Марлона, с которым Де Дзерби знаком по работе в «Сассуоло», и творческого созидателя Педриньо. Также «Шахтер» усилился форвардом сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре, который забивает почти в каждом матче. Дай Бог, пусть и дальше забивает.

А что же «Монако»? Сегодня монегаски мало напоминают ту команду прошлого сезона, которая под руководством хорвата Нико Ковача демонстрировала очень интересную игру и финишировала в Лиге 1 на третьем месте. Кстати монегаски в том сезоне лучше всех играли дома. По этому показателю они были первыми в Лиге 1, но четвертое место они заняли по игре в гостях.

Сейчас «Монако» не узнать. В новом сезоне чемпионата Франции они набрали всего одно очко. 6 августа они сыграли 1:1 с «Нантом», а 13 августа «монегаски» в гостях уступили 0:1 «Лорьяну». При этом один из творческих лидеров «Монако» Александр Головин получил травму. В двух матчах Лиги 1 они забили только один гол и практически ничего не создавали. Почему? Они еще не вышли на свой уровень кондиций и динамики. Пока что игра монегасков читается соперниками, которые успевают быстрее реагировать и перестраиваться. «Монако» хорошо и много контролирует мяч, но без острых, проникающих передач в активные зоны. Больше передач они выполняют в ноги, а не в двигающиеся на скорости ударные зоны футболистов. Конечно, костяк «Монако» представляют достаточно проверенные и квалифицированные игроки, многие из которых выступают за свои сборные. Поэтому очень важно «Шахтеру» изучить соперника.

Кого выделю у «Монако»? 34-летний Сеск Фабрегас больше 100 матчей сыграл за сборную Испании, а также выступал за ряд европейских грандов. Он является лидером команды, хотя не всегда уже выходит на поле в основе. Желсон Мартинш был куплен у «Атлетико» за 30 млн евро, сыграл 21 матч за сборную Португалии. Это хороший быстрый футболист. 29-летний защитник Джибриль Сидибе сыграл 18 матчей за сборную Франции. Хорош 30-летний нападающий Виссам Бен Йеддер, сыграл 14 матчей за сборную Франции. За него монегаски заплатили «Севилье» 40 млн евро. 29-летний Кевин Фолланд играет за сборную Германии. Я специально делаю акцент на возраст игроков «Монако». Хочу, чтобы вы увидели, что у монегасков есть группа опытных футболистов. Хотя, да, есть игроки и помоложе. Это хорошие сенегалец Диатта, голландец Боаду, бразилец Лукас, немец Якобс. За этих игроков «Монако» заплатил немалые деньги. Также монегаски арендовали у «Баварии» вратаря Нюбеля, который в этом сезоне сыграл во всех четырех матчах за монегасков.

Если против «Монако» играть на средних скоростях, то их это очень устроит. А если работать в отрезках скоростной аритмии, то им будет очень некомфортно. Монегаски не будут успевать, они будут фолить. Обе команды отдают предпочтение тотальному контролю мяча, умной и творческой игре, имея для нее исполнителей высокого уровня. Правда, «Шахтер» быстрее переходит из обороны в атаку и имеет преимущество в реализации созданного.

«Горняки» в гостях, как минимум, не проиграют. Я в этом уверен. Очень важно уделить внимание психологической уверенности перед играми с этим соперником. Неплохо было бы посмотреть всей командой успешные прошлогодние матчи с топ-командами, а именно «Реалом» и «Интером». Это придаст дополнительные и положительные эмоции. Важно каждому сделать максимальное усилие. Есть прекрасное выражение: победив себя, победишь всех. Помните, что вся страна поддерживает вас и посылает вам позитивные импульсы. Верим, надеемся и ждем! Удачи вам всем», – сказал Грозный.

Матч «Монако» – «Шахтер» состоится 17 августа. Начало встречи – в 22:00.