Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Готовлюсь к Монако, как в третьем дивизионе Италии»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил шансы вице-чемпиона Украины в двухматчевом противостоянии с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В Италии, когда говорят о превосходстве соперника, хитрят. Я завтра посмотрю, фавориты мы или нет в противостоянии.

Единственный стресс и переживание - передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – работа. Конечно, стрессы есть, но самое главное донести информацию футболистам.

Я готовлюсь к матчу так же, как готовился всегда – с энтузиазмом и страстью. Я делал то же самое когда тренировал в третьем дивизионе Италии», - сказал Де Дзерби.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.