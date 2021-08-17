Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Готовлюсь к Монако, как в третьем дивизионе Италии»

Наставник «Шахтера» – о предстоящем матче

  • 17.08.2021 01:19
  • 422 просмотра
  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Готовлюсь к Монако, как в третьем дивизионе Италии»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил шансы вице-чемпиона Украины в двухматчевом противостоянии с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В Италии, когда говорят о превосходстве соперника, хитрят. Я завтра посмотрю, фавориты мы или нет в противостоянии.

Единственный стресс и переживание - передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – работа. Конечно, стрессы есть, но самое главное донести информацию футболистам.

Я готовлюсь к матчу так же, как готовился всегда – с энтузиазмом и страстью. Я делал то же самое когда тренировал в третьем дивизионе Италии», - сказал Де Дзерби.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.08.2021 01:33
    0
    До третего девизиона Италии,так шахтер ещё никто не опускал.😆
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
    Canadian_stallion, 17.08.2021 01:33
    0
    Удачи Вам завтра!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности