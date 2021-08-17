Эльче и Атлетик разошлись миром. За два матча в Испании не забили ни гола

16 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Эльче» и «Атлетик».
Команды не сумели забить ни одного гола (0:0).
Несколькими часами ранее «Вильярреал» и «Гранада» тоже сыграли в нулевую ничью.
Ла Лига. 1-й тур
«Эльче» – «Атлетик» Бильбао – 0:0
«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Марконе, Гути (Паласиос, 82), Фидель, Пере Милья (Каррильо, 71), Бойе, Хосан (Тете Моренте, 82).
«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Де Маркос (Лекуэ, 53), Иньиго Мартинес, Вивиан, Икер Муниаин (Саррага, 82), Дани Гарсия (Весга, 76), Сансет (Вильялибре, 77), Венседор (Уильямс, 82), Иньяки Уильямс, Беренгер.
Предупреждения: Верду, 6. Де Маркос, 20. Дани Гарсия, 63. Гути, 78.
Судья: Мелеро Лопес.
16 августа. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Источник — Sport.ua
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