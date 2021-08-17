1-й тур
Эльче
0 : 0
Атлетик
16.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эльче и Атлетик разошлись миром. За два матча в Испании не забили ни гола

Несколькими часами ранее «Вильярреал» и «Гранада» тоже сыграли по нулям

  • 17.08.2021 01:15
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Эльче и Атлетик разошлись миром. За два матча в Испании не забили ни гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Эльче» и «Атлетик».

Команды не сумели забить ни одного гола (0:0).

Несколькими часами ранее «Вильярреал» и «Гранада» тоже сыграли в нулевую ничью.

Ла Лига. 1-й тур

«Эльче» – «Атлетик» Бильбао – 0:0

«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Марконе, Гути (Паласиос, 82), Фидель, Пере Милья (Каррильо, 71), Бойе, Хосан (Тете Моренте, 82).

«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Де Маркос (Лекуэ, 53), Иньиго Мартинес, Вивиан, Икер Муниаин (Саррага, 82), Дани Гарсия (Весга, 76), Сансет (Вильялибре, 77), Венседор (Уильямс, 82), Иньяки Уильямс, Беренгер.

Предупреждения: Верду, 6. Де Маркос, 20. Дани Гарсия, 63. Гути, 78.

Судья: Мелеро Лопес.

16 августа. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

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Источник — Sport.ua

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