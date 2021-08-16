1-й тур
Вильярреал
0 : 0
Гранада
16.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Субмарина пока не в ударе. Победитель Лиги Европы не сумел обыграть Гранаду

16 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги

  • 16.08.2021 23:17
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Субмарина пока не в ударе. Победитель Лиги Европы не сумел обыграть Гранаду
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Вильярреал» и «Гранада».

Победитель Лиги Европы не сумел обыграть скромного соперника (0:0).

Хозяева поля концовку матча провели в меньшинстве. На 82-й минуте с поля был удален Хуан Фойт.

Ла Лига. 1-й тур

«Вильярреал»  «Гранада»  0:0

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Пенья, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Фойт, Капуэ (Мойсес Гомес, 72), Тригерос (Коклен, 79), Ж.Морено, Диа, Пино (Раба, 72).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Дуарте, Санчес (Диас, 86), Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Мачис (Хорхе Молина, 80), Пуэртас (Соро, 86), Суарес (Бакка, 46).

Предупреждения: Фойт, 21. Ж.Морено, 41. Капуэ, 53. Санчес, 71. Пенья, 85.

Удаление: Фойт, 82.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

16 августа. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

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Источник — Sport.ua

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