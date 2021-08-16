Субмарина пока не в ударе. Победитель Лиги Европы не сумел обыграть Гранаду

16 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Вильярреал» и «Гранада».
Победитель Лиги Европы не сумел обыграть скромного соперника (0:0).
Хозяева поля концовку матча провели в меньшинстве. На 82-й минуте с поля был удален Хуан Фойт.
Ла Лига. 1-й тур
«Вильярреал» – «Гранада» – 0:0
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Пенья, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Фойт, Капуэ (Мойсес Гомес, 72), Тригерос (Коклен, 79), Ж.Морено, Диа, Пино (Раба, 72).
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Дуарте, Санчес (Диас, 86), Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Мачис (Хорхе Молина, 80), Пуэртас (Соро, 86), Суарес (Бакка, 46).
Предупреждения: Фойт, 21. Ж.Морено, 41. Капуэ, 53. Санчес, 71. Пенья, 85.
Удаление: Фойт, 82.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
16 августа. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Источник — Sport.ua
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