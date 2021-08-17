Тренер Мариуполя: «Маркевич очень расстроился и не пришел на интервью»

Александр Иванов прокомментировал поражение в матче УПЛ от «Черноморца»

  • 17.08.2021 00:49
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Тренер Мариуполя: «Маркевич очень расстроился и не пришел на интервью»
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Иванов

Ассистент главного тренера «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал поражение в матче 4-го тура УПЛ против «Черноморца» (2:3):

«Почему Остап Маркевич не пришел на интервью? Он очень расстроился из-за результата. Да и игра тоже не соответствовала нашим ожиданиям, как мы планировали, на что есть объективные и субъективные причины. Из-за травмы Очеретько пришлось перекраивать всю среднюю линию. Были проблемы с составом.

У нас каждый человек на счету. А Очеретько уже из разряда опытных и ключевых футболистов для нас. Конечно, его отсутствие сказалось на игре и на качестве. Вышли совсем молодые ребята, сыграли как могли. Чтобы они выросли в хороших футболистов, естественно, надо время.

Два пенальти? Не комментирую действия арбитра. У него надо спросить. Думали, что сможем отыграться при определенном везении. Но, к сожалению, не сложилось. У нас фактически отсутствует центральная ось – Максим Чех, Олег Очеретько».

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Источник — Футбол 1/2/3

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