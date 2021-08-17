Вечером 16 августа «Шахтер» провел тренировку на стадионе «Луи II» в Монако накануне матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Команда вышла на поле сразу после пресс-конференции Роберто Де Дзерби и Лассины Траоре. Стандартная предматчевая тренировка длилась 45 минут, включала в себя разминку и игровые упражнения.

Полузащитник Педриньо занимался в общей группе, но решение о том, примет ли он участие в матче с «Монако», главный тренер примет ближе к игре. В рабочем настроении и все остальные футболисты. По окончании тренировки команда отправилась в отель ужинать и отдыхать.

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Монако, Педриньо занимался со всеми