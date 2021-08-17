ФОТО. Шахтер провел тренировку в Монако, Педриньо занимался со всеми

17 августа «горняки» проведут выездной матч квалификации ЛЧ с «Монако»

  • 17.08.2021 00:23
  • 172 просмотра
  • 0 комментариев
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Монако, Педриньо занимался со всеми
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 16 августа «Шахтер» провел тренировку на стадионе «Луи II» в Монако накануне матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Команда вышла на поле сразу после пресс-конференции Роберто Де Дзерби и Лассины Траоре. Стандартная предматчевая тренировка длилась 45 минут, включала в себя разминку и игровые упражнения.

 

 

Полузащитник Педриньо занимался в общей группе, но решение о том, примет ли он участие в матче с «Монако», главный тренер примет ближе к игре. В рабочем настроении и все остальные футболисты. По окончании тренировки команда отправилась в отель ужинать и отдыхать.

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Монако, Педриньо занимался со всеми

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности