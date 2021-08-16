Есть шансы на Реброва. Журналист рассказал, кто возглавит сборную Украины

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о ситуации вокруг назначения нового главного тренера сборной Украины:

«17 августа все решится. Еще остаются шансы на то, что Ребров может договориться с «Аль-Айном». Продолжаются переговоры. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия и в ближайшее время может расторгнуть контракт с этим клубом.

Если же этого не произойдет, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет объявлен Александр Петраков.

Сергей Ребров будет тренером сборной Украины и будет полноценным тренером, но только тогда, когда будут решены все вопросы с нынешним клубом.

Петраков работать до тех пор, пока Сергей Ребров не сможет возглавить сборную Украины. Когда это произойдет, Петраков спокойно уступит место главного тренера и продолжит дальше работать с юношескими сборными».

В начале сентября сборная Украины проведет три матча: против Казахстана (01.09, Нур-Султан) и Франции (04.09, Киев) в квалификации чемпионата мира 2022, а также 8 сентября сыграет выездной товарищеский матч с Чехией.

Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ