Есть шансы на Реброва. Журналист рассказал, кто возглавит сборную Украины

По данным Цыганыка, 17 августа и.о. наставника сборной станет Петраков

  • 16.08.2021 21:59
  • 4940 просмотров
  • 6 комментариев
Есть шансы на Реброва. Журналист рассказал, кто возглавит сборную Украины
© Циганик LIVE

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о ситуации вокруг назначения нового главного тренера сборной Украины:

«17 августа все решится. Еще остаются шансы на то, что Ребров может договориться с «Аль-Айном». Продолжаются переговоры. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия и в ближайшее время может расторгнуть контракт с этим клубом.

Если же этого не произойдет, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет объявлен Александр Петраков.

Сергей Ребров будет тренером сборной Украины и будет полноценным тренером, но только тогда, когда будут решены все вопросы с нынешним клубом.

Петраков работать до тех пор, пока Сергей Ребров не сможет возглавить сборную Украины. Когда это произойдет, Петраков спокойно уступит место главного тренера и продолжит дальше работать с юношескими сборными».

В начале сентября сборная Украины проведет три матча: против Казахстана (01.09, Нур-Султан) и Франции (04.09, Киев) в квалификации чемпионата мира 2022, а также 8 сентября сыграет выездной товарищеский матч с Чехией.

Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Могилевский
    Михаил Могилевский, 16.08.2021 23:32
    0
    это тот самый хамло,который изображает жуткое понимание футбола и позволяет себе хамские комментарии по всем поводам?
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 16.08.2021 23:22
    -1
    прям Санта Барбара якась
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 16.08.2021 23:18
    +1
    ааа, этот... этот расскажет...
    Ссылка
    scorpio16
    online
    scorpio16, 16.08.2021 23:17
    0
    SuperleagueUkraine, 16.08.2021 22:56
    Справедливости ради Петраков это может был бы самый норм вариант. У Реброва не было бы пятна кидалы и всё-равно был бы при работе. А для Петракова шаг вперёд. Всё-таки абы какие тренеры не выигрывают чемпионат мира, может что-то и слепит из сборной.
    Блин какой кидала , прежде чем что-то ляпать нужно контракт иметь под рукой , которого у нас нет , если верить тому что переговоры продолжаются , значит там не все просто так и есть пункты за которые можно зацепиться.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
    SuperleagueUkraine, 16.08.2021 22:56
    +1
    Справедливости ради Петраков это может был бы самый норм вариант. У Реброва не было бы пятна кидалы и всё-равно был бы при работе. А для Петракова шаг вперёд. Всё-таки абы какие тренеры не выигрывают чемпионат мира, может что-то и слепит из сборной.
    Ссылка
    Vetal
    online
    Vetal, 16.08.2021 22:31
    +5
    Я за те, щоб у Петракова все вийшло, він вивів збірну на ЧМ, ну а там вже хай і залишається.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности