Экс-тренер Гента: «Яремчук готов взорваться в Португалии»

Ив Вандерхаге – о перспективах Романа Яремчука в «Бенфике»

  • 16.08.2021 21:50
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Экс-тренер Гента: «Яремчук готов взорваться в Португалии»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Бывший главный тренер «Гента» Ив Вандерхаге поделился мнением по поводу перспектив своего бывшего подопечного, Романа Яремчука, в составе «Бенфики»:

«Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой.

Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил на английском. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно.

Роман становился более зрелым как футболист, так и личность. И научился говорить на английском».

В субботу, 14 августа, Яремчук забил свой дебютный гол за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Аруки».

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Источник — Desporto ao Minuto

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