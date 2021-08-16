Экс-тренер Гента: «Яремчук готов взорваться в Португалии»

Бывший главный тренер «Гента» Ив Вандерхаге поделился мнением по поводу перспектив своего бывшего подопечного, Романа Яремчука, в составе «Бенфики»:

«Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой.

Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил на английском. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно.

Роман становился более зрелым как футболист, так и личность. И научился говорить на английском».

В субботу, 14 августа, Яремчук забил свой дебютный гол за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Аруки».