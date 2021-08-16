РАФАИЛОВ: «Шахтеру не удалось полноценно заменить Ракицкого и Ордеца»

Бывший гендиректор «Зари» - об украинских клубах в еврокубках

  • 16.08.2021 21:13
  • 1681 просмотр
  • 5 комментариев
РАФАИЛОВ: «Шахтеру не удалось полноценно заменить Ракицкого и Ордеца»
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился ожиданиями от решающих противостояний луганского клуба и «Шахтера» в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно:

«Вот и дождались решающей стадии игр еврокубковых соревнований, после которых будут сформированы группы. От Украины будут две команды: «Шахтер» и «Заря». Есть ли шансы на проход, наверное есть. 50 на 50, но это слишком примитивный прогноз.

По игре – «Шахтер» в прошедших матчах хорошую игру в атаке, правда при очень слабой реализации, а вот в защите большие проблемы. До сих пор так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу а «Монако» - это не «Александрия».

У «Зари» тоже проблемы. Это видно по играм чемпионата. А в странах центральной Европы футбол сейчас на подъёме. Раньше это была Голландия потом Дания и Бельгия, сейчас Швейцария и Австрия. Будет непросто.

В целом в стране нужно менять отношение к клубному футболу особенно со стороны УАФ. Хотя им это надо? К клубным финансам не подступишься. Другое дело сборная».

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Источник — Facebook

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 21:59
    -1
    rus, 16.08.2021 21:26
    А ты куда лезешь?
    Крота обидели ?
    Ссылка
    Alex Wel
    online
    Alex Wel, 16.08.2021 21:56
    +1
    3.14дар парашисть.
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    Oleksandr Melnychuk, 16.08.2021 21:39
    -2
    А хто це? Вже давно ми забули і про Рафаілова і про Ордеця з Ракицьким)
    Ссылка
    Vaso
    online
    Vaso, 16.08.2021 21:38
    +2
    Рафаилов; "Олександрия не Монако" но и Монако не Локомотив из Тбилиси, где грузины Ордеца возили как пацана,и видно мало того что Ракицкий в каждом из матчей в еврокубках привозил Зениту гол, для Рафаилова наверно нужно что бы Ярослав привозил по два. тогда может поймет. теперь я понял, почему Геллер его уволил...
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 16.08.2021 21:26
    -3
    А ты куда лезешь?
    Ссылка
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