РАФАИЛОВ: «Шахтеру не удалось полноценно заменить Ракицкого и Ордеца»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился ожиданиями от решающих противостояний луганского клуба и «Шахтера» в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно:

«Вот и дождались решающей стадии игр еврокубковых соревнований, после которых будут сформированы группы. От Украины будут две команды: «Шахтер» и «Заря». Есть ли шансы на проход, наверное есть. 50 на 50, но это слишком примитивный прогноз.

По игре – «Шахтер» в прошедших матчах хорошую игру в атаке, правда при очень слабой реализации, а вот в защите большие проблемы. До сих пор так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу а «Монако» - это не «Александрия».

У «Зари» тоже проблемы. Это видно по играм чемпионата. А в странах центральной Европы футбол сейчас на подъёме. Раньше это была Голландия потом Дания и Бельгия, сейчас Швейцария и Австрия. Будет непросто.

В целом в стране нужно менять отношение к клубному футболу особенно со стороны УАФ. Хотя им это надо? К клубным финансам не подступишься. Другое дело сборная».