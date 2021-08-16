МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вызовы в сборную нужно отправить за две недели до сбора»

Список вызванных в сборную Украины был составлен без главного тренера

  • 16.08.2021 20:56
  • 2142 просмотра
  • 9 комментариев
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вызовы в сборную нужно отправить за две недели до сбора»
© УАФ. Алексей Михайличенко

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко рассказал о том, почему список вызванных в сборную Украины игроков на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 был составлен до того, как назначат нового главного тренера сборной Украины:

«Согласно регламентным требования ФИФА, вызовы в национальную сборную на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены в клубы за две недели до его начала.

На заседании комитета национальных сборных УАФ был составлен список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Shchebet
    online
    Shchebet, 16.08.2021 22:03
    0
    Для него и для Блохина эти должности - самое то!
    Никаких обязов, напрягов. Одна бла-бла-бла и рекомендации с комментариями.
    И на виду опять же...
    В масть одним словом.
    А Петряку - удачи. Судьба ему дала карт-бланш. Даст Бог -получиться!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 16.08.2021 21:52
    0
    лёсик, я чёт не понял, время на сообразить свой состав сборной было, а на объявить тренера не было? что это за показательное выступление, дармоеды?
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 16.08.2021 21:37
    0
    та уже понятно, что Петряков ничего решать не будет, это совковое кодло наруководит я чувствую.........тут уже начинаешь жалеть, что уефа запрещает вмешиваться сторонним в дела футбольные, они этим и пользуются
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 16.08.2021 21:30
    +1
    а кто составлял список, секретарша павелки или фэфэущный сантехник?
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 16.08.2021 21:13
    +1
    Укрпочтой
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 16.08.2021 21:12
    +1
    Пиджак для фото переходной?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 16.08.2021 21:11
    +1
    96 кввртал
    Ссылка
    alekos59
    online
    alekos59, 16.08.2021 21:11
    +2
    Лесик опять в струе, как достал уже !
    Ссылка
    igor_986
    online
    igor_986, 16.08.2021 20:58
    +2
    Главное что все знали что Шева уйдет и все в УАФ под контролем, дегене_раты
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