МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вызовы в сборную нужно отправить за две недели до сбора»

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко рассказал о том, почему список вызванных в сборную Украины игроков на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 был составлен до того, как назначат нового главного тренера сборной Украины:
«Согласно регламентным требования ФИФА, вызовы в национальную сборную на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены в клубы за две недели до его начала.
На заседании комитета национальных сборных УАФ был составлен список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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