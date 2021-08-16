Гарри МАГУАЙР: «Варан принесет в МЮ менталитет победителя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» - о трансфере Рафаэля Варана

  • 16.08.2021 20:44
  • 411 просмотров
  • 1 комментарий
Гарри МАГУАЙР: «Варан принесет в МЮ менталитет победителя»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал переход в клуб защитника «Реала» Рафаэля Варана:

«Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и «Реале» — и выиграл абсолютно все. Я думаю, что он принесет в клуб этот менталитет победителя.

В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас».

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Источник — The Guardian

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 20:59
    +1
    Дай Бог. А то в прошлом сезоне столько бодылей напропускали на ровном месте, что тошно вспоминать.
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