Гарри МАГУАЙР: «Варан принесет в МЮ менталитет победителя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал переход в клуб защитника «Реала» Рафаэля Варана:
«Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и «Реале» — и выиграл абсолютно все. Я думаю, что он принесет в клуб этот менталитет победителя.
В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас».
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Источник — The Guardian
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