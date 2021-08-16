Гарри МАГУАЙР: «Варан принесет в МЮ менталитет победителя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал переход в клуб защитника «Реала» Рафаэля Варана:

«Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и «Реале» — и выиграл абсолютно все. Я думаю, что он принесет в клуб этот менталитет победителя.

В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас».