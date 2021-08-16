Интер может арендовать Йовича

Чемпионы Италии ищут замену Ромелу Лукаку

  • 16.08.2021 19:44
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Интер может арендовать Йовича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

«Интер» по-прежнему ищет замену Ромелу Лукаку, который перешел в «Челси». Эдин Джеко, которого чемпионы Италии подписали в субботу, рассматривается только как игрок ротации.

«Интер» обратил свое внимание на форварда «Реала» Луку Йовича. Серб так и не смог в полной мере проявить себя в мадридском клубе, и «Интер» готов арендовать игрока с возможностью дальнейшего выкупа.

При этом Йович не является приоритетным вариантом усиления атаки для «Интера». «Нерадзурри» также рассматривают кандидатуры Душана Влаховича из «Фиорентины», Дувана Сапаты из «Аталанты» и Лоренцо Инсинье из «Наполи».

Вторую половину прошлого сезона Йович провел в аренде в «Айнтрахте», за который забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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Источник — El Mundo Deportivo

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