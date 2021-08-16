Мариуполь – Черноморец. Известны стартовые составы

Сегодня, 16 августа «Мариуполь» в четвертом туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Клименко, Мишнев, Очеретько, Хромей, Микитишин, Кащук, Кулаков
«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Путря, Кузык, Михайленко, Билошевский, Авагимян, Цитаишвили, Исаенко, Бугай
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Источник — УПЛ
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