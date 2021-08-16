Александр ДЕНИСОВ: «Интересно, что с Десной будет дальше?»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу черниговской «Десны» над «Днепром-1» (2:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче было практически все: интрига, борьба, голы, удаления, скандал. У «Десны» четыре победы. Максимальный результат, при том, что команда потеряла многих игроков. После игры с Днепром 1, Гуцуляк поехал именно в «Днепр-1». Это тоже потеря. Интересно, что будет дальше?

Желтые карточки вызвали много эмоций и вопросов у представителей «Днепра-1». Мы общались с президентом «Десны» в мае. У него было разочарование. Он говорил, что будут большие изменения в клубе. Он хочет, чтобы играли молодые», - сказал Денисов.