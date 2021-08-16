Александр ДЕНИСОВ: «Интересно, что с Десной будет дальше?»

Известный журналист – о неожиданном лидере чемпионата УПЛ

  • 16.08.2021 17:57
  • 2422 просмотра
  • 5 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Интересно, что с Десной будет дальше?»
© УПЛ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу черниговской «Десны» над «Днепром-1» (2:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче было практически все: интрига, борьба, голы, удаления, скандал. У «Десны» четыре победы. Максимальный результат, при том, что команда потеряла многих игроков. После игры с Днепром 1, Гуцуляк поехал именно в «Днепр-1». Это тоже потеря. Интересно, что будет дальше?

Желтые карточки вызвали много эмоций и вопросов у представителей «Днепра-1». Мы общались с президентом «Десны» в мае. У него было разочарование. Он говорил, что будут большие изменения в клубе. Он хочет, чтобы играли молодые», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.08.2021 19:01
    0
    Face Control, 16.08.2021 18:15
    Да норм всё будет с Десной, ещё с развпятьлетними поборются за второе место.
    Ага. Мечтай. Это ваша заруба за второе место
    Ссылка
    17031984aleks
    online
    17031984aleks, 16.08.2021 18:58
    -1
    Як і в тому році. Забеспечать місце у вишці і "зливатимуть" матчі. Щоб займати євро місця, а потім в європі грати потрібні фінанси. Я так думаю, що їх нема. ( попередній рік це показав).
    Особисто я б хотів, щоб я помилився і " Десна" поборолася б за призові місця.
    Ссылка
    mist76
    online
    mist76, 16.08.2021 18:47
    0
    Займут 4-5 место
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    DK1970
    DK1970, 16.08.2021 18:21
    -4
    Очередной выс..р от дениски....
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 16.08.2021 18:15
    0
    Да норм всё будет с Десной, ещё с развпятьлетними поборются за второе место.
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