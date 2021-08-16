Во вторник, 17 августа «Боруссия» Дортмунд в матче за Суперкубок Германии сыграет с «Баварией». Начало матча – в 21:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports 2 Беларусь».
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария». Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
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Источник — Sport.ua
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