Во вторник, 17 августа «Боруссия» Дортмунд в матче за Суперкубок Германии сыграет с «Баварией». Начало матча – в 21:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports 2 Беларусь».

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария». Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии