Остап МАРКЕВИЧ: «У нас всегда настрой на победу»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился последними новостями из лагеря команды перед домашней игрой 4 тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем».

«У нас всегда настрой на победу, как и в других матчах. Как вы знаете, 6 игроков основного состава не смогли сыграть в минувшем туре против «Днепра-1».

Это довольно весомые потери для нашей команды. Но уже кое-кто из ребят готов войти в основную группу. Дай бог, чтобы их ничего не беспокоило, - сказал Маркевич.

Поединок «Мариуполь» – «Черноморец» состоится сегодня, 16 августа. Начало в 19:00.