Остап МАРКЕВИЧ: «У нас всегда настрой на победу»

Наставник «Мариуполя» настраивает команду на первую победу в новом сезоне УПЛ

  • 16.08.2021 17:35
  • 24 просмотра
  • 0 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «У нас всегда настрой на победу»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился последними новостями из лагеря команды перед домашней игрой 4 тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем».

«У нас всегда настрой на победу, как и в других матчах. Как вы знаете, 6 игроков основного состава не смогли сыграть в минувшем туре против «Днепра-1».

Это довольно весомые потери для нашей команды. Но уже кое-кто из ребят готов войти в основную группу. Дай бог, чтобы их ничего не беспокоило, - сказал Маркевич.

Поединок «Мариуполь» – «Черноморец» состоится сегодня, 16 августа. Начало в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности