В четверг, 19 августа, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги конференций встретятся польский «Ракув» и бельгийский «Гент».

Матч пройдет в Ченстохове на «Городском стадионе». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Ракув» – «Гент». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.