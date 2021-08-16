В четверг, 19 августа, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги конференций встретятся польский «Ракув» и бельгийский «Гент».
Матч пройдет в Ченстохове на «Городском стадионе». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Ракув» – «Гент». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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