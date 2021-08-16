Виктор ЛЕОНЕНКО: «Паненкой бьют только те, кто не знает куда бить»

Специалист – о незабитом пенальти Алваро

  • 16.08.2021 16:49
  • 1699 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Паненкой бьют только те, кто не знает куда бить»
© УПЛ. Алваро

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал незабитый пенальти хавбека «Львова» Алваро в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (1:1).

«Пенальти бьют паненкой только те, кто не знает куда бить. Бить надо в угол», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Milan1990
    online
    Milan1990, 16.08.2021 17:27
    0
    norma_zap, 16.08.2021 17:16
    По мне, так нападающий больше нарушал правила чем защитник
    Откуда вы такие беретесь?
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    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 17:21
    0
    norma_zap, 16.08.2021 17:16
    По мне, так нападающий больше нарушал правила чем защитник
    Обсуждается исполнение приговора, а не он сам.)
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    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 17:21
    0
    Бить надо как Магуайр! Сильно и в верхний угол. А если думает, как не промахнуться, то уже или ещё не профи.
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 16.08.2021 17:16
    -1
    По мне, так нападающий больше нарушал правила чем защитник
    Ссылка
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