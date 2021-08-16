Виктор ЛЕОНЕНКО: «Паненкой бьют только те, кто не знает куда бить»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал незабитый пенальти хавбека «Львова» Алваро в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (1:1).
«Пенальти бьют паненкой только те, кто не знает куда бить. Бить надо в угол», - сказал Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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