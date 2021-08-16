ДЕНИСОВ: «От поездки Динамо на спарринг с Интером ощущение двоякое»

Известный журналист высказал свое мнение

  • 16.08.2021 16:12
  • 3742 просмотра
  • 40 комментариев
ДЕНИСОВ: «От поездки Динамо на спарринг с Интером ощущение двоякое»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).

«Динамо» отправилось в Италию играть товарищеский матч против «Интера». Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.

С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    online
    aleks8-48, 16.08.2021 17:40
    -1
    Считаю,что преносить игру чемпионата ради товарищеского матча не считаясь с другой командой, которая вынуждена была менять весь тренировочный процесс-это беспредел,за который должны
    быть наказаны руководители ФФУ. Хотя,кто её накажет,она ведь памятник. Были бы все такие пренципиальные,как Монзуль к игроку Днепра-1,то Динамо нужно было бы засчитать поражение за
    неявку на игру.
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    Виктор Волков
    online
    Виктор Волков, 16.08.2021 17:36
    +2
    Какие комментаторы , ударенные на всю голову . Ну поехало Динамо за опытом , договорилось относительно переноса матча . Вам то чего злобствовать, вместо того, чтобы обсудить неудачную игру - злобствуете.
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    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 17:36
    -1
    GREEN DAY belokon, 16.08.2021 17:11
    Пенисов не в курсе что перенос был не из-за игры с Интером, а именно игра с Интером имела место быть из-за переноса в чемпионате, что бы команда не простаивала. Это так сложно ? Эксперты...
    О каком переносе речь то, сам хоть понимаешь? Поезд ушёл, самолёт прилетел, с Интером сыграли, сыграют и с Ингульцом.
    А суть где? Это был вопрос на экзамене про верблюдов. И студент ответил, что ссуть они в песке....
    Так и тут. Перенесли в Киев сейчас, что бы во втором круге сыграть на ОТКРЫТИЕ нового стадиона ФК Ингулец! И если вот так всё и будет, то будет как с волками и овцами.
    А вот если, в силу сложившихся обстоятельств, из-за игр в какой то лиге, петровцев опять пригласят в Киев.....................то вот тогда то и всплывёт рыба. А ждать то не долго.
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    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 17:35
    +1
    avtv5555, 16.08.2021 17:30
    Для некоторых не умеющих правильно читать текст. обьясню. что я ответил человеку назвавшего Металлист фарм клубом Шахтера. Болельщик Металлиста.
    это все круто, но кто будет на первом -втором месте?
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 16.08.2021 17:30
    +1
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 16:48
    А кто будет вечно 1-2 ?
    Давай кротяра повесели нас
    Для некоторых не умеющих правильно читать текст. обьясню. что я ответил человеку назвавшего Металлист фарм клубом Шахтера. Болельщик Металлиста.
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    cooperchack
    cooperchack, 16.08.2021 17:26
    +2
    Как будто его дырявое мнение кому то надо!
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    Саша Заливадний
    Саша Заливадний, 16.08.2021 17:26
    +1
    А есть еще лига где у одного владельца две команды?
    а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
    а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
    а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
    а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
    а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
    а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    Jeka Lukashin, 16.08.2021 17:24
    +2
    Жаба давит , что Динамо с Интером играет, а кротоферма у сёл проигрывает!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 17:15
    +6
    Nashwill, 16.08.2021 17:10
    браво!
    шпынять кротопомойку - вместо тысячи слов
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 16.08.2021 17:12
    +5
    mayakovskiy1, 16.08.2021 16:53
    Дырявки тупо не имеют аргументов и очень смешно кудахчут в комментах))) А есть еще лига где команда может уехать на товарняк вместо календарного матча?))
    Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
    Ты легенда мыслительных процесссссов, ДК уехали на товарняк из-за переноса календарного матча чемпионата, а не наоборот.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 16.08.2021 17:11
    +4
    Пенисов не в курсе что перенос был не из-за игры с Интером, а именно игра с Интером имела место быть из-за переноса в чемпионате, что бы команда не простаивала. Это так сложно ? Эксперты...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 16.08.2021 17:11
    +2
    Зато от первой лиги и чемпа Турции у тех кто проплатил до конца года каналы футбол очень даже однозначное )
    Ссылка
    Nashwill
    online
    Nashwill, 16.08.2021 17:10
    +3
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 17:04
    А есть еще лига где у одного владельца две команды?
    а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
    а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
    а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
    а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
    а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
    а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
    --- та я так до утра могу продолжать
    браво!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.08.2021 17:09
    +2
    Всем по... какое у тебя ощущение и где.
    Жлобяра ты сначала для развития трансляции бесплатные УПЛ хотя бы сделал
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 17:04
    +7
    mayakovskiy1, 16.08.2021 16:53
    Дырявки тупо не имеют аргументов и очень смешно кудахчут в комментах))) А есть еще лига где команда может уехать на товарняк вместо календарного матча?))
    Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
    А есть еще лига где у одного владельца две команды?
    а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
    а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
    а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
    а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
    а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
    а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
    --- та я так до утра могу продолжать
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 16.08.2021 16:55
    +5
    mayakovskiy1, 16.08.2021 16:53
    Дырявки тупо не имеют аргументов и очень смешно кудахчут в комментах))) А есть еще лига где команда может уехать на товарняк вместо календарного матча?))
    Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
    ДЛЯ БОМЖЕЙ СПЕЦИАЛЬНО---ИНИЦИАТОР ---ИНГУЛЕЦ---ПРЕМЬЕР ЛИГА АХМЕТОВСКАЯ--НЕ ВРЁТ
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 16.08.2021 16:54
    +11
    Яке тобі до цього діло, собака сутула?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 16.08.2021 16:53
    -8
    Дырявки тупо не имеют аргументов и очень смешно кудахчут в комментах))) А есть еще лига где команда может уехать на товарняк вместо календарного матча?))
    Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 16.08.2021 16:53
    +4
    zzg77, 16.08.2021 16:53
    От присутствия Шахтёра в Киеве ощущение двоякое!!!
    НА МЕСТО ПРОПИСКИ ГНАТЬ ИХ НАДО
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 16.08.2021 16:53
    +10
    От присутствия Шахтёра в Киеве ощущение двоякое!!!
    Ссылка
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