ДЕНИСОВ: «От поездки Динамо на спарринг с Интером ощущение двоякое»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).

«Динамо» отправилось в Италию играть товарищеский матч против «Интера». Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.

С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть», - сказал Денисов.