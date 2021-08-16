ДЕНИСОВ: «От поездки Динамо на спарринг с Интером ощущение двоякое»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).
«Динамо» отправилось в Италию играть товарищеский матч против «Интера». Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.
С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть», - сказал Денисов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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быть наказаны руководители ФФУ. Хотя,кто её накажет,она ведь памятник. Были бы все такие пренципиальные,как Монзуль к игроку Днепра-1,то Динамо нужно было бы засчитать поражение за
неявку на игру.
А суть где? Это был вопрос на экзамене про верблюдов. И студент ответил, что ссуть они в песке....
Так и тут. Перенесли в Киев сейчас, что бы во втором круге сыграть на ОТКРЫТИЕ нового стадиона ФК Ингулец! И если вот так всё и будет, то будет как с волками и овцами.
А вот если, в силу сложившихся обстоятельств, из-за игр в какой то лиге, петровцев опять пригласят в Киев.....................то вот тогда то и всплывёт рыба. А ждать то не долго.
Давай кротяра повесели нас
а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
--- та я так до утра могу продолжать
Жлобяра ты сначала для развития трансляции бесплатные УПЛ хотя бы сделал
Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
а еще есть лига, где под кротопомойку заканчивают раньше чемп?
а еще есть лига, где клубный канал одной недокоманды - национальный транслятор чемпионата?
а еще есть лига, где по скулежу такого канала, федерация отстраняет судей?
а еще есть лига, где у команды нагло воруют гол, потом лишают стадиона, а потом недопускают в лигу, лишь потому что она выступила против произвола?
а. еще есть лига. где команды бомужет по городам , подтираясь при это регламентом ?
а еще есть лига где 4 игрока одного недоклуба были пойманы на допинге за короткий срок?
--- та я так до утра могу продолжать
Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
Ну вот в АПЛ может быть такое? Думаю нет. С другой стороны дубль Интера так посношал Динаму что никто перед ЛЧ иллюзий питать не будет. Если попадется что-то сильнее Ференцвароша 0 очков ну или 1-2 это реальный уровень динамы
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