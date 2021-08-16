Олег МАТВЕЕВ: «Ничья на выезде с Монако будет достойным результатом»

17 августа футболисты «Шахтера» проведут в гостях первый поединок квалификации Лиги чемпионов с «Монако».

Экс-игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.

«Горняков» ожидает тяжелое испытание, ведь «Монако» - команда уровня Лиги чемпионов. На мой взгляд, если завтрашний поединок завершится вничью, то это будет достойным результатом для украинской команды. Все же, в «Монако» предостаточно игроков высокого уровня.

Я не думаю, что в последнем календарном матче чемпионата УПЛ - с «Металлистом 1925» тренер донетчан Роберто Де Дзерби наигрывал состав, который будет брошен в бой в Монако. Разве, что итальянский специалист еще раз хотел убедиться в кондициях опорного полузащитника Тараса Степаненко, поскольку завтра «Шахтеру» придется не только атаковать, но и обороняться. А тут без Тараса обойтись тяжело.

Конечно, отсутствие летнего новичка - Педриньо - это серьезная потеря для «горняков», хотя среди новобранцев мне больше всего импонирует Лассина Траоре. И даже если покидает поле без своего гола, все равно полезен команде, умеет придержать мяч, силен в подыгрыше. Убежден, что он с каждым матчем будет прибавлять и станет заметной фигурой в «Шахтере», - сказал Матвеев.

Напомним, что поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

Ранее сообщалось, что «Монако» может потерять одного из лидеров на матчи с «Шахтером».