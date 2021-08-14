Монако может потерять одного из лидеров на матчи с Шахтером

Александр Головин получил травму

  • 14.08.2021 12:51
  • 1930 просмотров
  • 2 комментария
Монако может потерять одного из лидеров на матчи с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Головин

Один из лидеров «Монако» Александр Головин получил травму во вчерашнем матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна» (поражение 0:1).

Характер травмы пока что не известен. Но, по словам главного тренера «Монако» Нико Ковача, повреждение выглядит серьезным.

В ближайшее время Головин пройдет медобследование, после которого станут известны сроки восстановления. Участие Головина в матчах плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» (17 и 25 августа) под вопросом.

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(5 голосов)

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Комментарии
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 13:32
    -1
    С Головиным или без него, и так и так ЛЧ выиграем. Пора бы уже.
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 14.08.2021 12:58
    +2
    Если там Головин лидер то должны проходить)
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