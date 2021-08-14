Монако может потерять одного из лидеров на матчи с Шахтером

Один из лидеров «Монако» Александр Головин получил травму во вчерашнем матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна» (поражение 0:1).
Характер травмы пока что не известен. Но, по словам главного тренера «Монако» Нико Ковача, повреждение выглядит серьезным.
В ближайшее время Головин пройдет медобследование, после которого станут известны сроки восстановления. Участие Головина в матчах плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» (17 и 25 августа) под вопросом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.