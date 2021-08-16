Виктор ВАЦКО: «Наш чемпионат становится каким-то импровизированным»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).

«Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос в том, построят ли стадион?

«Минай» в прошлом сезоне два раза договорился играть с «Динамо» в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести», - сказал Вацко.