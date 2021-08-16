Виктор ВАЦКО: «Наш чемпионат становится каким-то импровизированным»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).
«Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос в том, построят ли стадион?
«Минай» в прошлом сезоне два раза договорился играть с «Динамо» в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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При этом полюбовно договорившись с соперником о переносе матча...
Лизожопам и шестеркам Ахметки такое НЕ по нраву, а всем укр.болелам это только в КАЙФ!!! Да, пусть проиграли, но проиграли чемпиону Италии а не кокому-то Кипру или Люксембургу.
Опустили игроков "ДИНАМО" на грешную землю, показали им своё место, теперь пусть стремятся к тому, чтобы обыгрывать такие команды как "Интер", а ни "Верес" или "Минай".
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