Виктор ВАЦКО: «Наш чемпионат становится каким-то импровизированным»

Специалист – о поездке «Динамо» на спарринг с «Интером»

  • 16.08.2021 15:13
  • 2189 просмотров
  • 13 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Наш чемпионат становится каким-то импровизированным»
© ФК Динамо Киев

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал товарищеский матч киевского «Динамо» с миланским «Интером» (0:3).

«Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос в том, построят ли стадион?

«Минай» в прошлом сезоне два раза договорился играть с «Динамо» в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kylt_lichnosti
    online
    kylt_lichnosti, 16.08.2021 16:15
    0
    О - это же тот комментатор с крот-тв.
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    Саша Заливадний
    Саша Заливадний, 16.08.2021 16:12
    +2
    Вацко ти краще дай відповідб-ЧОМУ Шахтар не грає на своєму стадіоні по місцю прописки клуба-в Маріуполі?????????
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    Серж N
    online
    Серж N, 16.08.2021 16:09
    +1
    serge_kr, 16.08.2021 16:03
    Я представляю если бы Шахтер так сделал, сколько вони было бы ..
    Ржавые технарь организовали Ингульцу проверив поле утром, а играли вечером. Так что не нужно мычать, ржавые так делают постоянно.
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    serge_kr
    online
    serge_kr, 16.08.2021 16:03
    -4
    Я представляю если бы Шахтер так сделал, сколько вони было бы ..
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    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 15:57
    0
    Футбольный фристайл.
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    trejd
    online
    trejd, 16.08.2021 15:49
    -1
    Наш чемпионат был интересен когда шестёрка лучших играла в два круга а сейчас он больше для статистики.Так можно было вообще с первой лигой вместе играть 40 команд по швейцарской системе ,уровень подтягивать.А так Динамо поехало ,проверило свои силы.Проверило...Сил нет.
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    vasilichn
    online
    vasilichn, 16.08.2021 15:42
    +3
    Не пойму я этого журналюгу?! Сыграть товарняк с чемпом Италии - это разве ПЛОХО?!
    При этом полюбовно договорившись с соперником о переносе матча...
    Лизожопам и шестеркам Ахметки такое НЕ по нраву, а всем укр.болелам это только в КАЙФ!!! Да, пусть проиграли, но проиграли чемпиону Италии а не кокому-то Кипру или Люксембургу.
    Опустили игроков "ДИНАМО" на грешную землю, показали им своё место, теперь пусть стремятся к тому, чтобы обыгрывать такие команды как "Интер", а ни "Верес" или "Минай".
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.08.2021 15:39
    +3
    Вацко долизался ахметовской ж#пы уже до полного маразма. Бояться в восточном отсосуолло, ведь знают с такой игрой и этот чемпионат про##ут.
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    stopor2016
    stopor2016, 16.08.2021 15:35
    +1
    Александр Шевченко, 16.08.2021 15:33
    Витька, смотри лучше бундеслигу свою, где Бавария твоя все лигу выдоила, и никакого интереса нет там
    Не , он теперь бусурманскую лигу будет комментировать.
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 16.08.2021 15:33
    +2
    Витька, смотри лучше бундеслигу свою, где Бавария твоя все лигу выдоила, и никакого интереса нет там
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    Face Control
    online
    Face Control, 16.08.2021 15:29
    -5
    Та да, и как всегда всё из-за кипрских автобусников развпятьлетних.
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    maverik
    online
    maverik, 16.08.2021 15:24
    +6
    Ну если в регламенте написано и ни одна из команд его не нарушила в чем проблема ?
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    zzg77
    online
    zzg77, 16.08.2021 15:19
    +3
    Ну Вацко тоже появляется где хочет, никого не спрашивая!!! Не нравится наш чемпионат - езжай в Польшу, Рашку, БелоРашку!!!
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